Ce conține, de fapt, Ivermectina, noua speranță a omenirii pentru tratamentul COVID-19

Multe studii recente arată că Ivermectina crește șansele pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, însă deocamdată medicamentul nu este aprobat pentru uz uman în Uniunea Europeană. Agenția Națională a Medicamentului din România a spus răspicat că medicamentele ce conțin ivermectină nu trebuie folosite pentru tratarea infecției cu COVID-19.

Rezultatele făcute publice până acum au convins se pare Ministerul Sănătății din Slovacia, care a aprobat utilizarea medicamentului pe bază de Ivermectină în lupta împotriva noului coronavirus. La 26 ianuarie, Ministerul Sănătăţii din Slovacia a primit o cerere de la expertul-şef pentru boli infecţioase al Ministerului, prof. dr. Ivan Schreter, pentru autorizarea medicamentului neînregistrat Ivermectin pentru necesităţile unităţilor medicale din Slovacia.

Ministerul Sănătăţii a autorizat utilizarea terapeutică a medicamentului neînregistrat Ivermectin pentru necesităţile unităţilor medicale, adaugă comunicatul, menţionând că autorizarea este valabilă pentru spitale şi ambulanţe pentru o perioadă de 6 luni. Indicaţia principală a Ivermectin este în profilaxia şi tratarea COVID-19. Medicamentul va fi disponibil de asemenea în farmacii, cu prescripţie medicală.

Totuși, ce este Ivermictina?

Ivermectina este un derivat semisintetic din clasa avermectinelor, un grup de lactone macrociclice produse de Streptomyces avermitilis, fiind utilizat ca antihelmintic, potrivit Wikipedia.

Avermectinele sunt compuși utilizați ca medicamente antihelmintice sau ca pesticide, în combaterea insectelor dăunătoare. Compușii sunt lactone macrociclice alcătuite din 16 atomi. Sunt compuși de origine naturală, fiind produși în urma proceselor de fermentație la specia Streptomyces avermitilis, iar fiecare avermectină este alcătuită din două componente: componenta a și componenta b, aflate de obicei în rapoarte de la 80:20 până la 90:10. Exemple includ: ivermectină, selamectină, doramectină, eprinomectină, moxidectină și abamectină.

Ivermectina este utilizată în tratamentul strongiloidozei și a fost încercată în unele infecții cu Mansonella. Este folosită în tratamentul unor boli parazitare ale pielii, inclusiv scabia și pediculoza. Molecula a fost descoperită în 1975 și a fost aprobată pentru uz medical în anul 1981. Se află pe lista medicamentelor esențiale ale Organizației Mondiale a Sănătății.

În SUA, Ivermectina este folosită sub denumirile comerciale Stromectol și Sklice. În România nu este autorizată pentru tratamentul uman.

Mihai Budeanu (formația 3 Sud Est) s-a vindecat de COVID cu Ivermectină

Mihai Budeanu, artistul trupei 3rei Sud-Est, ajuns în stare critică la spital infectat cu COVID a povestit la Antena 3 că s-a vindecat după ce a urmat un tratament cu Ivermectină cumpărată dintr-un magazin veterinar, la sugestia medicului Ion Alexie, din Statele Unite

"Eu nu pot decât să-i mulţumesc foarte mult doctorului Alexie, pentru că pur şi simplu m-a salvat de la moarte. Mi s-au dat doar 5% şanse de supravieţuire, iar acest medic a reuşit să mă pună pe picioare într-un timp ok. Am ajuns la terapie intensivă, am urmat tot protocolul care se foloseşte în România, mai puţin Ivermectina, pe care mi-a recomandat-o doctorul Alexie şi a spus că trebuie folosită urgent", a povestit la Sinteza Zilei artistul Mihai Budeanu, component al trupei 3 Sud-Est, în primul interviu dat după ce starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit.

Acesta povesteşte că tratamentul cu Ivermectină l-a luat după ce a intrat în contact cu medicul Ion Alexie, care profesează într-un spital din Las Vegas Statele Unite ale Americii. În România, medicii nu au voie să prescrie acest medicament, care încă se află în studii clinice.

"Ivermectina am luat-o la început, când eu mă simţeam foarte rău şi luând această Ivermectină, starea mea începea să se îmbunătăţească. Am stat tot timpul la pat. După 5-6 zile, am început să-mi revin, să pot să respir normal. Nu am avut efecte secundare, absolut niciunul. Pot să vă spun că sunt în viaţă. Dacă era să se întâmple ceva..."

Realizatorul emisiunii Sinteza Zilei, Mihai Gâdea, a explicat că medicamentul Ivermectină a trecut de comisia de specialitate de avizare din Ministerul Sănătăţii pentru a se începe testele clinice, spre a fi utilizat. Întrebat ce s-ar fi întâmplat daca nu lua acest medicament, Mihai Budeanu a spus: "Consider că acest medicament Ivermectină, poate sună că eu îi fac reclamă, dar nu. Dacă acest lucru spus de specialişti că Ivermectina foloseşte foarte mult pentru a înlătura acest virus, luptă cu el, de ce să nu-l luăm?"

Mihai Budeanu a explicat clar că a luat pastilele de uz veterinar, nu uman, pe care le-a primit de la cineva

Prezentă în platoul emisiunii Sinteza Zilei, medicul Monica Pop l-a întrebat pe Mihai Budeanu ce fel de Ivermectină a luat: "De unde aţi procurat medicamentul acesta. Adică, aţi luat tablete de uz uman sau din cele de uz veterinar, sper că nu s-a întâmplat aşa, dar..."

În acel moment, Mihai Budeanu a intervenit şi a explicat clar că pastilele luate sunt cele din farmaciile veterinare. "Nu ştiu dacă erau de uz uman, erau cele veterinare, cele care se dau pentru... Nu m-am dus eu, le-am primit şi eu de la cineva", a explicat Mihai Budeanu, spre surprinderea medicului Monica Pop.

"Ne bucurăm că sunteţi în viaţă şi că v-a folosit, dacă v-a folosit acest medicament. Eu cred că orice fel de pas înainte este un pas pozitiv. Am o singură rezervă faţă de acest medicament, aş dori ca în ţară să se producă tablete de uz uman", a continuat medicul Monica Pop, ea explicând mai apoi că un medicament funcţionează altfel la om faţă de animal.