Ce i s-a întâmplat Nicoletei, sora fetiței bătute, după interviul de la ”Sinteza Zilei”. Noi mărturii sfâșietoare: ”Mă strângea de gât până nu mai aveam aer”

După ce, marți seara, Nicoleta a povestit că a mers la Poliție pentru a denunța abuzurile la care este supusă atât ea, cât și surioarele ei, polițiștii care erau de serviciu considerând că povestea nu este atât de gravă încât să ofere vreun ajutor, miercuri dimineață, tânăra a primit un telefon din partea reprezentanților Poliției.

”M-au sunat cei de la Capitală, dacă ne putem întâlni ca să dau niște declarații în legătură cu cei de la Poliție. Am dat și imaginile cu sora mea, cu care am fost în momentul respectiv la Poliție”.

”Nu te băga, pentru că nu e treaba ta!”

În urmă cu aproape un an, Nicoleta a mers la Poliție unde a prezentat imagini cu sora ei, pe atunci în vârstă de doar 2 ani, care era bătută și umilită de mamă. Însă agenții de Poliție care erau de serviciu în acea zi i-au spus ”să nu se bage, pentru că nu este treaba ei”.

”Am fost de acord să ne întâlnim, ne-am întâlnit în apropierea casei mele, am dat declarații despre polițistul la care am fost și m-a ignorat. Am dat și o declarație despre ce am știut despre mama, despre bătăile Anei și Florentinei”.

Ana și Florentina sunt surorile mai mici ale Nicoletei. Ana este cea mai mică, iar Florentina cea mijlocie. Din păcate, aceasta se află într-un centru de plasament de aproximativ 3 ani.

Polițiștii au fost identificați

În urma declarațiilor, realizatorul Mihai Gâdea a prezentat un comunicat primit de la Poliția Capitale, potrivit căruia ”au fost identificați polițiștii care au fost de serviciu” în acea zi. ”Totodată, polițiștii Structurii de Control Intern din cadrul Direcției Generale a Municipiului București s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, cercetările urmând a se desfășura sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ”.

După interviul de aseară, Nicoleta a primit, din păcate și un telefon din partea bunicului.

”Imediat după ce am dat declarațiile, am văzut că m-a sunat. Eu, în timpul ăsta, având telefonul pe silențios. L-am sunat înapoi, iar el a început să îmi vorbească foarte urât. Mi-a spus că tot ce fac e o legătură între mine și toate televiziunile ca dumneavoastră să aveți rating, iar dumneavoastră mă ajutați pe mine ca să câștig bani, case, mașini și alte porcării”, i-a povestit Nicoleta lui Mihai Gâdea.

”După toate astea mi-a zis să nu îi mai implic pe el și pe bunica la adresa căreia am depus o plângere și mi-a zis că l-au sunat niște oameni care i-au spus că nu este frumos ce fac, că ar fi mai bine să mă feresc pe stradă...”, a adăugat ea.

”A ajuns să mă strângă și de gât”

Tânăra a povestit că atât mama, cât și bunica, le-au bătut pe ea și pe surorile ei în nenumărate rânduri.

”Undeva la 5-6 ani ai mei au început bătăile. Crescând, bunica începea să îmi dea bătăi din ce în ce mai grave, adică a ajuns să mă strângă și de gât. Mama a oprit-o înainte să mă sufoc, pentru că nu mai aveam aer. M-a bătut cu un suport de umerașe, din lemn, chiar dacă nu am fost eu vinovată pentru ce m-a bătut. Dacă nu zilnic, măcar o dată pe săptămână tot era o bătaie”, a povestit tânăra de 19 ani.

Aceasta susține că îi era frică să vorbească cu cineva despre bătăile primite.

”De multe ori mă bătea și mă dădea afară”

”De multe ori mă bătea și mă dădea afară, minoră fiind dormeam ori în fața porții, ori pe băncuțe, unde găseam. Am dormit și la 10 ani și la 13 ani. De multe ori mă bătea de ziua mea de naștere și mă dădea afară. Îmi spunea mereu că sunt o bastardă iar ea m-a luat să mă crească doar să mă folosească. Mi-a spus-o drept în față!”.

În ciuda chinurilor în care a crescut, Nicoleta luptă pentru ca surioarele ei să fie în siguranță.

”A fost o viață foarte grea și de asta vreau să lupt și o să lupt în continuare până când surorile mele o să fie în siguranță”.

Dorința ei vine, în special, în contextul în care Florentina, sora mijlocie în vârstă de 15 ani, se află într-un centru de plasament.

”La vârsta de 11 ani ai ei, mama a bătut-o la fel de crunt. Poate și mai crunt decât a bătut-o pe cea mică acum. Ea a fugit de acasă și a venit la mine, unde stăteam la bunici.

Bunica mea nu a vrut inițial să o primească, dar i-am spus că dacă nu o primește eu o să plec cu ea pe stradă și tot o să rămân cu ea, pentru că nu o să o mai las acolo.

”Eu mă băgam și primeam bătaie în locul ei”

Nu am stat foarte mult amândouă la bunici pentru că bunica încerca să o agreseze și pe ea fizic, doar că eu mă băgam și primeam bătaie în locul ei. De multe ori ne scotea ochii că mâncăm foarte mult și îi dădeam porția mea de mâncare.

După o perioadă de timp ne-a sunat mama, cu lacrimi în ochi și ne-a cerut scuze. Ne-a spus că vrea să fie lângă noi și noi am crezut-o. Acela a fost primul moment în care am plecat amândouă la mama. Mama stătea atunci în chirie în Chitila, casa era dărăpănată, nu era lumină, nu era absolut nimic, am stat în acea seară acolo, înghesuite într-un pătuț. Am plecat a doua zi la Protecția Copilului la ideea mamei, ca să îi anunțăm că suntem la ea.

Cei de acolo, ne-au luat pe mine și pe sora mea într-o parte și pe mama într-o parte. O femeie de acolo ne-a luat declarațiile împotriva bunicii, ne-au băgat într-o mașină fără ca mama să știe și ne-au dus înapoi la bunica pe motiv că eu inventez doar ca să fug de acasă pentru că știe dumneaei cum sunt fetele de vârsta mea.

Ne-au adus acasă, în fața celor de la Protecția Copilului bunica a fost iubitoare, a început să și plângă chiar, să spună că noi am fugit pentru că mama ne-a influențat. Nu pentru că ne bătea.

”Nu a durat mai mult de 10 minute și a început să urle la noi, să ne înjure”

După ce au plecat cei de la Protecția Copilului, doamna aceea, Clara se numea, mi-a dat numărul și mi-a spus că, dacă se întâmplă ceva, să o sun. Imediat după ce au plecat, nu a durat mai mult de 10 minute și a început să urle la noi, să ne înjure, voia să dea și în Florentina dar m-am băgat eu și am primit bătaie.

Una dintre fetele ei, mătușa mea, a sunat-o și i-a spus să ne taie lumina, să nu ne lase să bem apă. Cu o zi înainte am primit de la un om 13 lei și nu am putut să dorm. Am băgat telefonul la încărcat pe furiș ca să pot vorbi cu mama prin mesaje.

A doua zi de dimineață, când s-a făcut 6.30, noi ne-am strâns câteva lucruri într-un rucsac și am plecat din nou de acasă pentru că abia răsărise soarele și ea începuse deja să ne înjure. Și am hotărât să plecăm din nou.

”Ne-au luat și ne-au dus la un centru de urgență”

Am mers din nou (la Protecția Copilului, n.red.). Cei de acolo, când ne-au văzut pentru a doua oară, ne-au luat și ne-au dus la un centru de urgență, după care ne-au trimis la centrul unde este sora mea acum.

După o perioadă de timp începusem să ne înțelegem cu mama, se schimbase, avea ceva de câștigat, sunt mai mult decât sigură. Altfel nu avea cum să se schimbe, niciodată nu se va schimba.

Trebuia să dovedească că poate să ne întrețină și pe noi ca să ne ia. Eu am început să vorbesc cu prietenul meu. La început am fost doar prieteni. M-a susținut foarte mult. După care am început să ne apropiem.

”Când am vazut-o în cătușe am început să plâng de bucurie”

I-am spus mamei că vreau să rămân cu el, mama a dat o declarație că este de acord să plec din centru, așa am ajuns să mă mut cu el”.

Însă Nicoleta povestește că are o relație foarte strânsă cu Florentina, aceasta apelând la ea ori de câte ori are nevoie de ceva. Cât despre bătaia surioarei mai mici, a aflat chiar de la tatăl fetiței.

”Când am vazut-o în cătușe și reporterii au arătat treaba asta, am început să plâng de bucurie, pentru că în sfârșit s-a făcut ceva. Nu sunt o persoană să țin ură, să doresc răul cuiva. Dar când am văzut acele filmulețe am avut un atat de panică foarte grav. Și nu știam cum să fac să dau de cea mică”.