Ce schimbări pregătește ministrul Justiției

Foto: captură Antena 3

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a amintit miercuri seară, la Antena 3, că a venit la minister de pe poziția de rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, adăugând că a venit și cu experiențele din viața profesională, juridică, pe care a parcurs-o ca avocat, ca procuror, sau ca judecător la Curtea Constituțională.

„Justific faptul că venind la ministerul Justiției, cred că am venit cu o înțelegere a mecanismelor statului de drept(...). Eu când am venit ca ministru, am văzut dezechilibre pe care cine nu voia nu le vedea și am observat cauzele acelor dezechilibre”, a spus ministrul, miercuri, la emisiunea „Sinteza zilei”.

„Săptămâna trecută am făcut o adresă scrisă către Curțile de Apel, prin care le-am cerut să pună în aplicare prevederile legii. Să amenejeze sălile de judecată, astfel încât apărarea să fie pe același nivel cu acuzarea”, a mai spus Tudorel Toader.

Toader, despre cele 300 de dosare cu magistrați

„Cred că va veni cât de curând momentul transferului dosarelor. E cât se poate de grav așa ceva!”

