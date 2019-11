Ce spune ministrul Finanțelor despre controversata OUG 114: „Sunt vești bune”

foto - Facebook- Florin Cîţu

În următoarele zile va exista o soluţie pentru Ordonanţa 114/2018, care va fi prezentată public de premierul Ludovic Orban, a declarat, joi seara, la Digi 24, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.



"La OUG 114 se lucrează şi sper să fie cât mai curând o soluţie prezentată public, dar îi dau premierului plăcerea să vă anunţe soluţia pentru OUG 114. Sunt veşti bune. (...) Eu zic că în următoarele zile va exista o soluţie pentru Ordonanţa 114/2018. Premierul va anunţa soluţia", a spus Cîţu.



Întrebat dacă statul a încasat ceva din Ordonanţa 114, şeful de la Finanţe a răspuns: "Mai puţin decât trebuia".



"De exemplu, la taxa bancară nu am încasat ce era estimat acolo, şi mai mult a creat probeleme. A încasat ceva, dar nu ce era în buget. (...) Problema este alta cu OUG 114. A creat probleme în economie şi scăderea creşterii economice de la 5,5% la 4% se datorează în mare parte acestei ordonanţe, pentru că a pus frână foarte multor sectoare din economie. În acelaşi timp din cauza OUG 114 nu s-au făcut licitaţiile pentru 5G şi sunt 2 miliarde de lei la buget care nu am mai venit", a subliniat ministrul Finanţelor.



El a adăugat că în plus a existat şi o neîncredere, pentru că OUG 114 "a venit peste noapte".



"Ţineţi minte ce s-a întâmplat atunci cu moneda naţională, ce s-a întâmplat după acea cu dobânzile şi a fost foarte greu să corectăm. Banca Naţională a trebuit să intervină atunci cu foarte mulţi bani, câteva miliarde de euro, să stopeze deprecierea şi după aceea s-a perpetuat. Tot timpul a rămas un pericol OUG 114 şi în acelaşi timp cu frica că de fiecare dată când vorbeşte ministrul Finanţelor Publice din Guvernul PSD vine şi ne mai dă o OUG 114. Lumea avea o frică de ai vedea public pe aceşti oameni", a mai spus şeful de la Finanţe.



Ordonanţa de Urgenţă 114 din 29 decembrie 2018 a instituit taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic şi telecom, precum şi taxe pe activele din sistemul bancar. Potrivit documentului, în sectorul telecom, companiile plăteau o contribuţie de 3% din cifra de afaceri, faţă de 0,4% anterior.

