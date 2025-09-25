Ce țări europene sunt cele mai expuse riscului de blackout. Câte pene de curent se înregistrează în România în fiecare an

25 Sep 2025

Elveția deține recordul pentru cea mai fiabilă furnizare a energiei electrice, cu practic zero pene pe an. sursa foto: Getty

Un nou studiu evidențiază punctele slabe din rețeaua energetică a Europei, într-un moment în care provocările geopolitice și schimbările climatice pun la încercare infrastructura continentului „ca niciodată până acum”, scrie Euronews.

Cel mai prost loc în care să deschizi o afacere cu produse congelate în Europa? Probabil Albania.

Țara a fost clasată drept cea mai afectată de pene de curent din Europa și Eurasia.

În medie, Albania se confruntă cu aproximativ 40 de întreruperi pe an, ceea ce se traduce prin circa 65 de ore fără electricitate de persoană – mult mai mult decât oriunde altundeva pe continent.

În vara anului 2024, țara a fost lovită de o pană majoră de curent, alături de alte state balcanice precum Croația, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina. Capitala Tirana a fost din nou afectată de o întrerupere semnificativă la începutul lunii ianuarie 2025.

Vecina Albaniei, Macedonia de Nord, se situează pe locul al doilea, cu aproximativ 13 pene pe an și peste șase ore de întreruperi de electricitate de persoană.

Georgia și Armenia se confruntă, de asemenea, cu pene frecvente și de lungă durată, însumând între șase și șapte ore pe an, cu multiple întreruperi pentru fiecare consumator.

Italia, a treia cea mai mare economie din UE, ocupă locul 13 din 38 de țări, cu aproape două pene de curent pe an, potrivit studiului realizat de producătorul global de cabluri Wiringo. Același studiu arată că România se clasează pe locul opt, cu aproape trei pene de curent pe an.

Surprinzător, Norvegia se clasează pe locul 15. Deși are una dintre cele mai fiabile rețele electrice din lume – cu aproape 100% continuitate a furnizării (99,99%) – țara este expusă riscului de fenomene meteorologice extreme, cum ar fi ninsorile abundente și copacii doborâți.

La polul opus, Elveția deține recordul pentru cea mai fiabilă furnizare a energiei electrice, cu practic zero pene pe an (doar 0,19 în medie).

Germania, Franța, Marea Britanie și Luxemburg se numără, de asemenea, printre statele cu cele mai bune rezultate, cu mai puțin de 20 de minute de întrerupere pe an de persoană

„Rețeaua energetică a Europei este pusă la încercare ca niciodată până acum”

Deși multe țări au o alimentare fiabilă cu energie electrică, Hommer Zhao, director la Wiringo și expert global în producția de electronice, explică faptul că sistemele electrice ale Europei sunt „testate ca niciodată până acum”.

„Rezistența rețelei nu este garantată nici de geografie, nici de apartenența la UE, ci depinde de cât de multe investiții și modernizări s-au făcut în infrastructura locală”, spune el.

„Pe măsură ce cererea crește, întreruperile din țările cu risc ridicat s-ar putea agrava, dacă nu se fac modernizări urgente”.

În aprilie 2025, Portugalia, Spania și, într-o măsură mai mică, Franța au suferit o pană masivă de aproape 24 de ore. Aceasta a provocat perturbări majore în transportul public și a forțat spitalele să își suspende activitatea

Într-un comentariu legat de incident, Forumul Economic Mondial a spus că, deși „cererea de electricitate crește din cauza dezvoltării economice și a extinderii unor tehnologii noi precum inteligența artificială”, producția de energie devine „mai descentralizată și mai variabilă”.

„Pană a evidențiat cât de mult poate fi afectată fiecare zonă a societății moderne dacă se oprește curentul”.

Evaluările ulterioare au sugerat că pana a fost provocată de o serie de incidente în rețea care s-au produs în doar cinci secunde.

Faptul că Spania și Portugalia sunt conectate la restul Europei printr-un singur interconector principal – care a cedat în timpul acelei pene – a făcut ca sistemul să fie și mai vulnerabil, spun experții.

Pot vehiculele electrice fi soluția simplă a Europei la penele de curent?

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), investițiile globale în rețele ar trebui să se dubleze până în 2030, de la aproximativ 255 miliarde de euro la peste 500 miliarde de euro, pentru a asigura stabilitatea furnizării de electricitate.

Institutul de Mediu din Stockholm avertizează că doar creșterea capacității nu va fi suficientă.

„Este nevoie de sisteme mai inteligente, mai rapide și mai flexibile, care să poată acomoda creșterea rapidă a energiilor regenerabile variabile, a vehiculelor electrice și a pompelor de căldură”.

„O resursă în mare parte nevalorificată este flota în creștere de vehicule electrice (EV)”, spune organizația. „Sistemele vehicle-to-grid (V2G) permit vehiculelor electrice să furnizeze energie înapoi în rețea în momente de instabilitate. Flotele de autobuze publice, de exemplu, sunt candidați ideali: au baterii mari, programe previzibile și un depou centralizat”.

Institutul mai spune că marea pană de curent din Peninsula Iberică a fost un semn că Europa „nu face suficient pentru a sprijini tranziția”.

„Dacă vrem societăți sigure, decarbonizate și electrificate, avem nevoie de mai mult decât de producție curată. Avem nevoie de investiții în rețele, de mai multă flexibilitate prin baterii și V2G, de coordonare transfrontalieră și de o înțelegere mai realistă a ceea ce înseamnă, de fapt, reziliența”.