Ce trebuie sa stii despre ecografia Doppler

Este o procedura non-invaziva si, spre deosebire de radiografie, procedura care foloseste radiatii ionizante potential daunatoare, ecografia este o procedura fara riscuri, motiv pentru care este folosita in mod obisnuit pentru a scana imagini cu copiii nenascuti.

Un alt beneficiu major al ecografiilor este ca acestea capteaza imaginile in timp real si pot prezenta miscari in interiorul corpului, fiind astfel ideala pentru monitorizarea fluxului de sange in organism.

Imaginile generale cu ultrasunete sunt produse in 2D, dar cu ajutorul ecografelor avansate am ajuns sa obtinem imagini procesate in 3D si char si in 4D (imagini extrem de amanuntite, care arata si modul in care bebelusul casca, scoate limba, etc.)

Ecografele Doppler au o tehnica specializata in evaluarea fluxului de sange ce se deplaseaza prin venele si arterele majore ale corpului.

In prezent, exista 3 tipuri de ecografii Doppler utilizate de medici.

1. Sistemul Doppler color. Acesta este folosit pentru o apreciere cu deosebita acuratete a curgerii sangelui in vasele de sange.

2. Power Doppler. Este practic o completare a ecografiei Doppler color, avand o sensibilitate mare la fluxurile de sange cu viteze mici.

3. Doppler continuu. Determina cu exactitate viteza cu care circula sangele.

Ecografia are un spectru larg de utilizari medicale si este deosebit de eficienta in diagnosticarea inflamatiilor si infectiilor din organism.

De asemenea, este extrem de potrivita pentru examinarea organelor interne, cum ar fi inima, ficatul, vezica biliara, splina, pancreasul, rinichii, uterul, ovarele si tiroida.

Mai mult decat atat, ecografiile sunt utilizate pentru simplificarea altor proceduri medicale, inclusiv pentru ghidarea unui ac in corp in timpul biopsiilor (care implica extragerea unui esantion de celule din corp).

Cele mai frecvente scopuri pentru care se foloseste ecografia Doppler sunt:

evaluarea blocajelor din interiorul vaselor de sange (cheagurile de sange);

evaluarea ingustarii vaselor de sange cauzate de placa;

determinarea daca pacientul este sau nu potrivit pentru proceduri precum angioplastia;

observarea anomaliilor cerebrale;

diagnosticarea malformatiilor congenitale cardiace ale fatului;

detectarea sarcinii gemelare sau multiple;

- observarea depunerilor de grasimi si de calciu pe vasele de sange.