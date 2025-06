Cea dea-a 32-a ediţie a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu: Peste 840 de evenimente și 5.000 de artiști din 82 de țări

Tema ediției din acest an este "MULȚUMESC" - un omagiu adus generozității, bucuriei și conexiunii emoționale dintre public și artiști. Foto: FITS / Facebook

Cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) începe vineri și aduce în oraș peste 5.000 de artiști din 82 de țări, care vor oferi publicului 841 de evenimente, informează un comunicat de presă al organizatorilor. Evenimentele se vor desfășura timp de zece zile și vor transforma Sibiul într-o scenă în aer liber spectaculoasă, cu producții de mari dimensiuni, instalații impresionante, parade, spectacole de foc, muzică live, dansuri aeriene și intervenții artistice stradale, scrie Agerpres.



Piața Mare va găzdui show-uri remarcabile, precum spectacolul "Visul lui Ymir", cu o figură umană stilizată de 12 metri înălțime și o spirală metalică de 60 de metri suspendată de o macara de 200 de tone, parte din show-ul Transe Express din Franța.



În Piața Mică, spectatorii vor putea interacționa cu instalații din materiale reciclabile ale companiei catalane Tombs Creatius, spectacole de circ și o instalație spaniolă imersivă în formă de glob de sticlă. Pietonala Bălcescu va fi animată de parade muzicale, dansuri africane pe picioroange, batucada, samba și "Fuga Lolelor", adusă în premieră vara în fața publicului larg.



Show-uri diverse - de la flamenco la acrobații și circ contemporan - vor avea loc și în Piața Habermann și Parcul Sub Arini. Piața Teatrului va găzdui cele două spectacole multimedia cu drone și lumini care vor deschide și închide oficial festivalul.



"Publicul sibian este tot mai exigent, ceea ce ne bucură și ne responsabilizează. Prin eforturi constante și apartenența la rețeaua Circostrada, reușim să aducem la FITS unele dintre cele mai spectaculoase companii de teatru stradal și instalații artistice", a declarat coordonatorul evenimentelor stradale din FITS, Dan Bartha-Lazăr.



Pe lângă numele internaționale precum Bill Murray, Kathleen Turner, Kuranosuke Sasaki sau Alexandru Tomescu, programul FITS 2025 include și o prezență extinsă a artiștilor români, precum Teatrul pe Roți, Circ Discret, Școala de Circ din Timișoara, trupa PulsaR, Fanfara de la Cozmești, Asociația Elijah, dar și sute de elevi sibieni.



"Spectacolele outdoor sunt primul contact al publicului cu FITS. De la ele pornește descoperirea Festivalului și a miracolului artei. Am construit acest mecanism în 32 de ani și îl perfecționăm an de an", a declarat președintele FITS, Constantin Chiriac.



Accesul la programul complet și personalizarea acestuia sunt disponibile prin aplicația FITS, care poate fi descărcată gratuit din Google Play și App Store. Informații în timp real pot fi urmărite pe canalele de social media ale festivalului și în newsletterul FITS.



