Cea mai mare mină de uraniu din România s-a inundat. Apa ajunge la 6 metri, pompele nu mai fac față. A fost declarată stare de urgență

1 minut de citit Publicat la 20:43 04 Noi 2026 Modificat la 20:45 04 Noi 2026

Sursa foto: Prefectura Bihor

Este situație de urgență la Mina de uraniu Băița, din județul Bihor, care s-a inundat. În mină nu se mai extrage minereu, iar pompele care evacuează apa din subteran sunt oprite din lipsă de personal. La verificări, specialiștii au găsit apă pe 6 subniveluri ale minei. În unele zone, adâncimea apei ajungea la 6 metri, iar în bazinele stației principale de pompare, la aproximativ 3 metri.

Potrivit raportului tehnic, o întrerupere a pompării de aproximativ 24 de ore poate duce la inundarea stațiilor de pompare și a instalațiilor electrice. Apa ar putea bloca accesul în unele galerii. Specialiștii avertizează și că ar putea crește concentrația de minerale grele în apele evacuate.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor a cerut guvernului 6 milioane de lei. Dacă Guvernul aprobă finanțarea, societatea Băița S.A. va putea asigura evacuarea apei din mină pentru cel puțin un an.

Prefectura Bihor a anunțat că o echipă de specialiști a efectuat miercuri verificări în subteranul Minei Băița.

„Principala concluzie a verificărilor este că oprirea instalațiilor de pompare generează un risc major de inundare a unor lucrări miniere și de afectare a infrastructurii subterane. În prezent, în subteranul Minei Băița nu se desfășoară activități de exploatare a minereurilor polimetalice. Totodată, instalațiile de pompare și compresoarele aferente activelor deținute de VAST BĂIȚA PLAI S.A. sunt oprite, din cauza lipsei personalului necesar operării acestora”, se arată în comunicatul prefecturii.

„La momentul verificărilor, nivelul apei varia între 10 și 600 de centimetri, iar în jompurile stației principale de pompare ajungea la aproximativ 300 de centimetri. Potrivit evaluării tehnice consemnate în raportul de constatare, întreruperea evacuării apelor pentru aproximativ 24 de ore poate conduce la inundarea stațiilor de pompare, a instalațiilor electrice și a

lucrărilor miniere situate între orizonturile XIII și XVIII, pe o diferență de nivel de aproximativ 250 de metri. O asemenea situație poate provoca scoaterea din funcțiune a instalațiilor tehnice, extinderea progresivă a inundării, pierderea accesului la anumite zone și deteriorarea unor componente importante ale infrastructurii miniere”, se mai arată în comunicatul instituției.

Există, de asemenea, riscuri de mediu, prin modificarea regimului de circulație și evacuare a apelor subterane și prin posibilitatea creșterii concentrației de minerale grele în apele evacuate.

„Prevenirea inundării Minei Băița nu este doar o problemă de administrare a unor active miniere, ci o măsură necesară pentru protejarea mediului, a infrastructurii subterane și a interesului public. Situația impune intervenție rapidă, responsabilitate și cooperare instituțională”, se mai arată în comunicat.