Cei care vor să circule cu biciclete și trotinete electrice vor fi nevoiți să obțină un permis special de conducere

Permisul AM1 va fi valabil timp de zece ani și va atesta cunoașterea regulilor de circulație și abilitățile practice de conducere. Foto: Agerpres

Cei care vor să circule cu bicicletele și trotinetele electrice pe drumurile publice vor fi nevoiți să obțină un permis de conducere special. Măsura se regăsește într-un proiect de lege, aflat în dezbatere în Senatul României. Categoria AM-1 va putea fi obținută doar pentru aceste vehicule electrice după un examen teoretic și o probă practică într-un poligon.

Permisul AM1 ar putea fi obținut de orice persoană de peste 14 ani, după susținerea unei probe scrise de legislație rutieră și a unui examen practic în poligon.

Măsura vine pe fondul creșterii numărului de accidente și decese — peste 1.600 de incidente și șapte decese doar în ultimele luni — generate de utilizarea necontrolată a trotinetelor și bicicletelor electrice în spațiul public.



„În primele opt luni ale anului 2025 în municipiul București au fost înregistrate 32 de accidente rutiere grave soldate cu decesul a două persoane și rănirea gravă a 31 de persoane, o statistică îngrijorătoare în ceea ce îi privește pe utilizatorii de trotinete”, a explicat comisarul Brigăzii Rutiere, Claudiu Costea.





Permisul AM1 va fi valabil timp de zece ani.

Persoanele care dețin alt permis de conducere pentru vehicule motorizate vor putea folosi trotinete și biciclete electrice fără să dea examen suplimentar pentru AM1.

Printre oameni, părerile sunt împărțite:



„Mi se pare o mare prostie, noi ăștia cu trotinete mergem așa...mai pe piste, mai ca amărâții, nu avem loc în metrou, în autobuz, în tramvai.”



„Mi se pare normal ca și ei să cunoască legile, semne, și să poată să participe la trafic într-un mod fluent și coerent pentru toți participanții în trafic.”



„Noi avem pista noastră unde circulăm, nu circulăm în trafic. De exemplu, eu nu părăsesc pista, merg pe ea până la muncă și înapoi.”



Specialiștii cred însă că examenul pentru un astfel de permis îi va responsabiliza pe cei care folosesc bicicletele și trotinetele electrice.

Acest cadru legal ar urma să responsabilizeze utilizatorii și să reducă riscurile din trafic prin verificarea aptitudinilor și cunoștințelor.



„Eu cred că interzicerea trotinetelor nu este o soluţie, ci cred că responsabilizarea şi educarea celor care se deplasează cu trotinete este soluţia. Şi, după modelul din Germania în care se obţine permis de bicicletă de la zece ani din partea şcolii şi dacă nu face copilul nicio greşeală la 16 ani i se acordă automat fără examen permis de moped, după acest model ar putea să se introducă această formă de control”, a spus Titi Aur, specialist în conducere defensivă.



Proiectul se află în dezbatere parlamentară, urmând ca prevederile detaliate privind examenul, asigurarea și infrastructura rutieră să fie stabilite prin regulament și acte normative ulterioare.