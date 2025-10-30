Cei mai mulți șomeri sunt în rândul tinerilor. Rata somajului în Romania a ajuns la aproape 6%

Rata şomajului s-a apropiat de 6 %, în septembrie, nivel ridicat în rândul tinerilor între 15-24 de ani. FOTO: Getty Images

Rata şomajului în România a ajuns la 5,9%, în luna septembrie, valoare egală cu cea înregistrată în august 2025, arată datele provizorii publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS), scrie Agerpres.

Potrivit statisticii, în această marjă, rata şomajului în cazul bărbaţilor a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la femei, valorile fiind 6,1% la persoanele de sex masculin, respectiv de 5,6% în cazul celor de sex feminin.

Totodată, numărul şomerilor în vârstă de 15-74 ani, estimat pentru luna septembrie a acestui an, s-a situat la 482.500 de persoane, în creştere faţă de luna precedentă (481.000 de şomeri), dar şi comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, când s-au consemnat 465.800 de şomeri.

INS precizează că, pe aceste date, reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 23,5%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15 - 24 ani), consemnat în perioada aprilie - iunie 2025.