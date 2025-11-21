Chef Richard Abou Zaki, noi dezvăluiri despre cartea "Cooking my dreams": Am gătit pentru Regina Elisabeta desertul Soufflé Suissesse

Chef Richard Abou Zaki îşi lansează cartea "Cooking My Dreams" pe 24 noiembrie, în România. Sursa colaj foto: Instagram/Richard Abou Zaki & captură video Antena 3 CNN

Chef Richard Abou Zaki a declarat vineri, în cadrul unui interviu oferit pentru Antena 3 CNN, că în paginile cărţii "Cooking my dreams" a scris şi despre seara în care a gătit pentru Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, dar şi despre momentul în care a pregătit reţete alese pentru Barack Obama. Volumul în care şi-a spus povestea de viaţă, cu tot cu fragilitățile, sacrificiile, perseverența şi visul de a deveni bucătar va putea fi cumpărat în România începând de luni, a precizat singurul chef român care deţine o stea Michelin. Iar de luna viitoare, "Cooking my dreams", semnat de chef Richard Abou Zaki va fi vândut în toată Europa.

În vârstă de 29 de ani, chef Richard Abou Zaki s-a născut la Piatra Neamț dintr-o mamă româncă și un tată libanez, iar anul acesta el a sărbătorit un deceniu în cariera lui. Ştiind ce înseamnă pentru el, de fapt, anul 2025, a decis să scrie prima carte, inspirată din povestea lui de viaţă.

"E o emoţie imensă, încă o emoţie care se adaugă la palmaresul de emoţii din ultimii doi ani, care mi-au schimbat total viaţa. Iar cartea asta vine după un an de reflexie, am scris-o cu toată inima şi toată pasiunea posibilă. Şi chiar când m-am gândit la titlu – «Gătind visurile mele» –, pentru că toată viaţa mea a plecat de la un vis", a declarat azi chef Abou Zaki, care face parte din juriul emisiunii "Chefi la Cuţite" de la Antena 1.

La vârsta de 5 ani, după divorțul părinților, a plecat cu mama lui în Italia, unde a devenit unul dintre cel mai apreciaţi bucătari. În Peninsulă se găseşte singurul restaurant cu o stea Michelin şi este deţinut de chef Richard Abou Zaki.

Întrebat de prezentatoarea Antena 3 CNN, Lorena Burlacu, despre cum s-a născut visul de a scrie o carte, el a răspuns: "Anul acesta se fac 10 ani de carieră şi am zis: «Vreau să pun acolo negru pe alb tot parcursul meu: de când am plecat de la cinci ani cu mama mea din România şi m-am dus în Italia pentru prima oară». Şi am spus: «Hai să încep să pun capitole». Fiecare capitol are nişte ingrediente care mi-au schimbat viaţa – «Căpşuna» este cea faimoasă, despre când am plecat din România cu mama. Aici (n.r.: în acest capitol) sunt fragilităţile, sunt emoţiile, este parcursul nostru".

Pornind de la anumite ingrediente, chef Richard Abou Zaki a tradus experienţele de viaţă.

"Căpşuna era ingredientul meu preferat când eram mic. Şi am plecat de acolo, de la ţară, de la Piatra Neamţ, un oraş mic, şi, după aceea, crescând, crescând, mi-a venit pasiunea aceasta pentru gastronomie. Când eram acasă, o ajutam pe mama după ce ieşea de la muncă şi atunci am zis: «Vreau să fiu bucătar». Acolo, înăuntru sunt toate părţile mele cele mai subţiri, acelea pe care lumea nu le cunoaşte, fragilităţile prin care am trecut şi momentele grele; ca să ajungi aşa, la ce sunt acum, am trecut şi prin momente grele", a mai povestit celebrul chef în cadrul interviului oferit la Antena 3 CNN.

Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii

"(...), eram la Londra, pagina asta se cheamă «Soufflé Suissesse». Soufflé-ul Suissesse era un soufflé fantastic, pe care, în seara aia, l-am servit pentru Regină, era una dintre farfuriile preferate. Şi atunci, pentru mine a fost una dintre serile cu cele mai mari emoţii din lume. Am gătit pentru Barack Obama, am gătit pentru Regina Elisabeta, dar fosta suverană a Marii Britanii este un personaj care mi-a rămas în suflet, pentru că (...) simt că este cel mai mare personaj pentru care am gătit în viaţa mea.

Eram la trei metri de ea, da, am avut emoţii. Am rămas împreună cu ea 10 bucătari, eram numai noi, din 30, ceilalţi 20 au plecat, responsabilii de secţie şi a fost o seară specială, o seară pe care o duc cu mine, o amintire frumoasă", a mai spus celebrul chef cu stea Michelin în timpul declaraţiilor oferite la Antena 3 CNN.

"Cooking my dreams" conţine peste 20 de rețete care i-au schimbat viața și mi-au definit identitatea lui Abou Zaki

"Prima carte este viaţa mea, parcursul meu, anii care au trecut până să devin chef şi, apoi, este dedicată pentru mai mult de 20 de reţete care au creat identitatea mea, parcursul meu – e concentraţia aia de reţete care mi-a schimbat viaţa; precum Cocco Bello al Mare, ca orezul cu măsline. Cocco Bello al Mare este desertul iconic, care a fost definit ca fiind genial de Michelin şi a schimbat şi a revoluţionat patiseria în fine dining", a mai precizat juratul de la "Chefi la Cuţite"

Potrivit declaraţiilor lui chef Richard Abou Zaki, cartea "Cooking my dreams" se va lansa duminică, 23 noiembrie, iar de luni, 24 noiembrie, volumul autobiografic va fi disponibil în punctele de difuzare a presei din reţeaua Inmedio, dar şi pe elefant.ro şi la chioşcurile de ziare din toată România.