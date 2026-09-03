Cine e de vină pentru mirosul insuportabil din București? Apa Nova contrazice Garda de Mediu și merge în instanță

Stația de epurare a apelor uzate de la Glina. Foto: agerpres

Apa Nova respinge concluzia potrivit căreia Stația de Epurare Glina ar fi una dintre cele mai probabile surse ale mirosului puternic resimțit în București și Ilfov pe 17 și 18 august. Compania susține că raportul Gărzii Naționale de Mediu nu demonstrează, prin măsurători sau analize, o legătură între funcționarea stației și episodul reclamat de peste 1.000 de oameni și anunță că va contesta în instanță sancțiunea primită.

Reacția vine după ce ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi că, în urma controalelor făcute de Garda de Mediu, depozitul de deșeuri de la Vidra și Stația de Epurare Glina sunt considerate cele mai probabile surse ale mirosului semnalat de mii de bucureșteni. În total, autoritățile au verificat 55 de operatori economici, au dat amenzi de 795.000 de lei, au oprit trei activități și au depus o sesizare penală.

Apa Nova, care operează Stația de Epurare Glina, spune însă că nu este de acord cu constatările din raportul publicat pe 3 septembrie și le consideră „nefundamentate din punct de vedere tehnic”. Compania contestă și sancțiunile aplicate în urma controlului desfășurat între 19 și 21 august.

Apa Nova: Nu există măsurători care să lege stația de miros

Compania susține că majoritatea concluziilor Gărzii de Mediu se bazează pe observațiile făcute de comisari la fața locului și pe percepția acestora asupra mirosului, fără măsurători care să arate că Stația Glina a provocat episodul din 17 și 18 august.

Apa Nova invocă inclusiv un pasaj din raportul Gărzii de Mediu, în care instituția admite că legislația actuală nu stabilește criterii tehnice clare pentru măsurarea intensității, duratei sau frecvenței unui miros.

„Disconfortul olfactiv, în schimb, nu beneficiază de un standard tehnic echivalent: legislația în vigoare nu prevede criterii obiective de intensitate, durată sau frecvență pe baza cărora să poată fi constatat și cuantificat un miros, constatarea rămânând, în prezent, dependentă în mare măsură de percepția subiectivă a persoanei sesizate și de aprecierea agentului constatator la fața locului”, este fragmentul din raport citat de companie.

Unul dintre aspectele semnalate de Garda de Mediu a fost legat de ușile halei în care este deshidratat nămolul. Apa Nova susține că acestea sunt deschise doar temporar, atunci când sunt scoase containerele cu nămol, și precizează că situația a fost observată de comisari în perioada 19-21 august, adică după zilele în care bucureștenii au reclamat mirosul.

Compania mai spune că hala are un sistem propriu de ventilație și de tratare a aerului. Două instalații introduc aer curat, iar aerul din interior este captat și trimis către sistemul de dezodorizare, care are o capacitate de extracție de 95.000 de metri cubi pe oră. Potrivit Apa Nova, analizele făcute periodic de un laborator acreditat nu au arătat depășirea limitelor pentru calitatea aerului la locul de muncă.

Apa Nova respinge și ideea că nivelul redus din rezervoarele de biogaz ar fi putut contribui la miros și susține că acest lucru nu are impact asupra calității aerului.

Compania spune că analizele apei nu arată probleme la Glina

Apa Nova mai invocă rezultatele probelor luate din stație și din râul Dâmbovița, unde este evacuată apa epurată. Potrivit companiei, valorile înregistrate au fost mult sub limitele prevăzute de legislația europeană și nu indică probleme în procesul de epurare care să poată explica mirosul resimțit în Capitală.

„În aceste condiții, Apa Nova consideră că atribuirea episodului de disconfort olfactiv Stației de Epurare Glina nu este susținută de datele tehnice și de rezultatele analizelor disponibile, care nu indică disfuncționalități care să demonstreze o legătură de cauzalitate între operarea stației și episodul din 17-18 august. Prin urmare, compania respinge ferm asocierea stației de epurare cu sursa de proveniență a disconfortului olfactiv”, transmite compania.

Apa Nova anunță și că va contesta în instanță procesul-verbal de contravenție întocmit de Garda de Mediu. Compania spune că va pune la dispoziția autorităților rezultatele analizelor pentru apa epurată, măsurătorile privind noxele și celelalte date tehnice pe care își bazează poziția.

De cealaltă parte, Diana Buzoianu a anunțat că pentru Stația Glina și depozitul de la Vidra au fost stabilite în total 22 de măsuri de conformare, iar Garda de Mediu urmează să verifice periodic dacă acestea sunt respectate.