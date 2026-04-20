Cine este câştigătorul celor 12,93 milioane de euro, cel mai mare premiu din istoria Joker. Norocosul a ridicat deja banii

Cine este câştigătorul celor 12,93 milioane de euro, cel mai mare premiu din istoria Joker / sursă foto: Hepta

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române, în valoare de 65,969 milioane de lei (aproape 13 milioane de euro), a fost ridicat luni, informează Loteria Română. Câştigătorul este din Bucureşti, are în jur de 50 de ani şi este jucător ocazional la Loto 6/49 şi Joker, notează Agerpres.

"Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc şi din istoria Loteriei Române, şi-a ridicat câştigul astăzi, 20 aprilie a.c. Ne-a mărturisit că, aseară, când a aflat că a câştigat, primul gând a fost la cei dragi", se arată într-un comunicat al Loteriei.

Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificaţie personală. Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker.

"Pentru cei care nu au câştigat încă, să continue să joace!", este mesajul câştigătorului celui mai mare premiu atât la Joker, cât şi din istoria Loteriei Române.

Acesta nu a dorit să-şi facă publică identitatea.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 19 aprilie 2026

Numerele câștigătoare la:

Joker: 17, 7, 27, 37, 15 + 11

Loto 6/49: 11, 16, 12, 35, 17, 36

Noroc: 2 3 2 4 8 7 7

Noroc Plus: 9 4 1 8 8 3

Loto 5/40: 37, 33, 23, 24, 32, 2

Super Noroc: 6 3 4 6 1 5