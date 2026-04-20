S-a câştigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker: 12,93 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 14,5 lei

1 minut de citit Publicat la 08:34 20 Apr 2026 Modificat la 08:36 20 Apr 2026

Loteria Română anunţă că, duminică seară, s-a câştigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker.

Loteria Română a transmis că, în urma extragerilor de duminică, 19 aprilie 2026, s-a câştigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, în valoare de peste 12,93 milioane de euro. Biletul norocos a costat numai 14,5 lei şi a fost jucat online.

"La tragerea Joker de astăzi, 19.04.2026, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker, preţul acestuia fiind de 14,50 de lei. Acesta este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Joker.

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câştigat în data de 15.09.2024 şi a fost în valoare de 11.845.622,10 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto traditional, câştigatorul are la dispoziţie 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-şi revendica câştigul", a comunicat Loteria Română.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 19 aprilie 2026

Numerele câștigătoare la:

Joker: 17, 7, 27, 37, 15 + 11

Loto 6/49: 11, 16, 12, 35, 17, 36

Noroc: 2 3 2 4 8 7 7

Noroc Plus: 9 4 1 8 8 3

Loto 5/40: 37, 33, 23, 24, 32, 2

Super Noroc: 6 3 4 6 1 5