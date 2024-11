Ciolacu a vorbit la telefon cu cancelarul Austriei. Premierul e optimist că vom intra în Schengen terestru până la finalul anului

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți, pe X că a vorbit la telefon cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer, despre Spațiul Schengen și securitatea frontierelor. Prim-ministrul spune că „aderarea cu succes a României la Schengen aerian și maritim ne dă speranțe că vom intra în Schengen terestru până la finalul anului”.

„Tocmai am avut o conversație telefonică bună cu Karl Nehammer despre eforturile noastre de a consolida securitatea frontierelor și despre datele care arată o reducere a trecerilor ilegale. Aderarea cu succes a României la Schengen aerian și maritim ne dă speranțe pentru integrarea deplină până la sfârșitul anului”, a explicat Ciolacu.

