Ciprian Mega, preotul care s-a dus la Putin, acuzat că e „plantat” în BOR de Biserica Ortodoxă Rusă, a fost suspendat de Episcopie

Preotul Ciprian Mega este acuzat de Episcopia Ortodoxă a Oradiei că a fost „plantat” în Biserica Ortodoxă Română de ruși și „slujește altor interese decât cele ale Bisericii şi ale Ţării în care îşi duce traiul”. Astfel, Episcopia l-a suspendat din funcția de paroh și i-a oprit dreptul la slujire pentru 30 de zile. În replică, preotul neagă acuzațiile și susține că nu a primit vreodată ajutor din afara țării sau vreun „policandru de la vreun mitropolit rus”.

Episcopia Oradiei susține, într-un punct de vedere pentru Bihoreanul, că a avut „prea multă răbdare” cu preotul Ciprian Mega.

„De multă vreme, excentricitatea şi exotismul felului său de a fi, ca să fim eufemistici, au depăşit graniţele unei simple ieşiri din tipar”, a afirmat Episcopia.

Sancțiunea și anunțul că va fi cercetat disciplinar i-au fost comunicate preotului prin poștă, a mai transmis Episcopia, după ce Mega ar fi refuzat să se prezinte la Protopopiat susţinând că este răcit şi în concediu medical, „fapt îndoielnic”, susţine Episcopia, având în vedere că în aceeaşi perioadă preotul a făcut drumuri la Bucureşti, la diverse instituţii, cu scopul „să implore mila şi ajutorul «mai marilor» pentru rezolvarea situaţiei gravisime în care conştientiza că se află”.

Ciprian Mega, acuzat că a fost „plantat” în BOR de ruși

Episcopia lansează acuzații grave la adresa preotului, despre care spune că face jocurile Bisericii Ortodoxe Ruse şi că este „unul dintre caii troieni din Biserica Ortodoxă Română”,

„Motiv pentru care a fost hirotonit doar pentru a sluji în Cipru, un alt fief al oligarhilor şi mafiei ruseşti, care acţionează şi gândesc în perfectă armonie cu preotul în cauză, motiv pentru care a şi fost promovat şi „racolat”, apoi implantat,cu insistenţe nenumărate, în Biserica Ortodoxă Română pentru a ţese tulburări şi intrigi, pentru a destabiliza şi a lucra în alt sens, cu finalitate politică, ceea ce vedem în zilele noastre”, a transmis Episcopia într-un comunicat de presă.

Astfel, mai-marii Episcopiei susțin că Ciprian Mega ar fi primit bani de la un mitropolit rus.

„De aici sprijinul bănesc pentru construirea bisericii parohiale din Oradea, pentru care s-a lăudat că a primit cadou un policandru de la Mitropolitul Ilarion Alfeyev, fost Mitropolit pentru relaţii externe al Bisericii Ruse, o personalitate foarte influentă şi enigmatică”, menţionează comunicatul citat.



Reprezentanţii Episcopiei îl acuză pe Mega şi de alte relaţii cu lumea rusă, amintind atât de „întâlnirea sa, absolut nejustificabilă în plan artistic, cu Putin” de anul trecut (când Mega a participat cu producţia „21 rubini” la Festivalul de Film de la Moscova), dar şi de „slujirile sale repetate în Moscova, cu acordul Patriarhului Kiril”.



Mai mult, Ciprian Mega e acuzat de faptul că la finele anului trecut, pe 12 decembrie, cu prilejul sărbătoririi hramului bisericii parohiale, l-a primit în biserica Sf. Spiridon pe preotul Kiril Tatarka, de la capela Ambasadei Rusiei la Budapesta (Eparhia Ortodoxă Maghiară fiind subordonată direct Patriarhiei Moscovei), cu acest prilej preotul rus ţinând două cuvântări, în limba maghiară.



„Rebeliune peste rebeliune, în cel mai legionar stil cu putinţă. Cu toate acestea, această reacţie şocantă a preotului-regizor, fără precedent probabil în întreaga Patriarhie Română, nu a fost sancţionatăîndată,decât după trecerea sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, pe care le-am dorit cinstite şi liniştite. Bineînţeles, preotul în cauză nu a respectat termenul şi nici până în ziua de astăzi nu a prezentat niciun document din cele solicitate”, menţionează Episcopia în comunicatul citat.

Ciprian Mega, acuzat că face politică în biserică

Episcopia mai susține, în același comunicat, că Ciprian Mega ar fi încercat să „îşi cumpere „loc” la învestirea noului preşedinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”

telor Unite ale Americii, Donald Trump”, se mai arată în comnunicatul Episcopiei.



Conducerea Episcopiei Oradiei îl mai acuză pe Ciprina Mega că, deşi a primit un „îndemn părintesc să nu se mai implice în campania electorală a niciunui candidat sau partid” şi să nu mai „transforme, cât se poate de ostentativ, lăcaşul de cult în mijloc de propagandă electorală”, preotul nu s-a conformat.



De altfel, preotul Ciprian Mega stârnise deja nemulţumirile superiorilor ierarhici după ce în octombrie 2024 a încercat să se înscrie în cursa pentru funcţia de preşedinte al României depunând la Biroul Electoral Central 219.951 de semnături adunate în secret. BEC i-a respins candidatura, după ce a constatat că poate „contoriza”, din diferite motive, doar 176.493 de semnături.

În rechizitoriul întocmit de Episcopie se mai adaugă o acuzație, că preotul s-ar fi opus verificării financiar-contabile a parohiei, că nu a depus niciodată bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia şi că „parohia funcţionează ca un SRL privat pe care îl conduce după bunul plac”.



Clericul mai este acuzat că nu a organizat în parohie colecta pentru Fondul Central Misionar, nu a achitat fondul Filantropia, şi nici taxele către Protopopiatul Oradea, a refuzat să achite abonamentele la Ziarul Lumina, sprijinul pentru Radio Trinitas şi Televiziunea Trinitas, ale Patriarhiei, iar contul parohiei „Sfântul Spiridon” ar fi gol.



„Abaterile sale disciplinare şi neregulile administrative evidente nu mai pot fi tolerate, iar Episcopia Oradiei nu îşi poate îndeplini misiunea cu totul specială pe care o are în Oradea şi Bihor cu un astfel de slujitor răzvrătit, enigmatic, duplicitar, care slujeşte altor interese decât cele ale Bisericii şi Ţării în care îşi duce traiul”, se încheie comunicatul de zece pagini al Episcopiei Oradiei.

Preotul Ciprian Mega respinge acuzațiile

Într-o lungă postare pe pagina sa de Facebook, preotul Ciprian Mega a respins toate acuzațiile din comunicat, punctual. S-a arătat dispus să răspundă „oricărei nelămuriri rezonabile”, dar a precizat că nu poate intra „în discuţii fanteziste, pornite de oameni disperaţi, care au pierdut proprietatea cuvintelor”.



Astfel, preotul Ciprian Mega spune că nu s-a opus niciodată verificării financiar-contabile a parohiei, ci, „dimpotrivă”, ar fi solicitat, „în repetate rânduri”, să ducă actele la control, dar că de fiecare dată i s-ar fi răspuns că nu există „binecuvântarea Chiriarhului” pentru a controla gestiunile parohiilor din Oradea.



„Dovadă stă faptul că, de la instalarea episcopului Sofronie, până în prezent, a fost controlată o singură parohie, şi aceea întâmplător, întrucât preotul paroh a cerut explicit acest lucru înainte să se pensioneze”, a explicat Mega.



Preotul a rugat Patriarhia Română „să delege o comisie de audit pentru Parohia “Sf. Spiridon”.



„Doresc să transmitem live acest audit, având convingerea că enoria noastră este un model pentru oricare comunitate ortodoxă, construind o biserică monumentală, în răstimp scurt, fără finanţare de la stat, ci doar cu ajutorul credincioşilor. Cinstea de a lucra cu devotament în slujba Bisericii se transformă în semn de întrebare pentru oamenii corupţi. De aceea, am solicitat Secretariatului de Stat pentru Culte şi celorlalte instituţii ale Statului listele cu finanţări oferite Episcopiei Oradiei. Unor acuzaţii aberante, voi răspunde cu evidenţe scriptice”, a mai spus Mega pe Facebook.



Preotul mai spune că nu a primit ajutor din afara ţării, menţionând că, dacă i s-ar fi oferit, „probabil” că nu l-ar fi refuzat, „dar nu l-a oferit nimeni”. De asemenea, preotul spune că nu a primit „niciun policandru de la vreun mitropolit rus”. El mai spune că nu a fost hirotonit în Cipru, ci în România.



„Am fost transferat în Biserica Ortodoxă a Ciprului în 2010, cu binecuvântarea Patriarhului Daniel. De-acolo, am revenit în 2018, în Oradea. Nu am solicitat şi nu am fost interesat să merg altundeva, întrucât Oradea este oraşul soţiei mele. ”, afirmă preotul orădean.

Potrivit acestuia, credincioşii parohiei „pot da mărturie că nu a fost organizată vreo colectă în acest sens”, ci suma necesară a fost acoperită din „banii de pomelnice şi din darurile credincioşilor, oferite cu prilejul vizitelor de Bobotează”.



„De asemenea, credincioşii pot da mărturie că nu am adoptat obiceiul eparhiei de a striga donaţiile după slujbe, îndemnând oamenii la concurs în acest sens. Noi ne vedem de slujire şi nu amestecăm lucrurile. Avem Consiliu Parohial, ales conform Statului BOR, şi confirmat, la vremea respectivă, de Episcopie. Consilierii noştri sunt oameni de toată isprava, înaintea cărora mă înclin”, menţionează preotul.



Ciprian Mega susţine că nu a abordat niciodată teme politice în biserică, ci le-a abordat „în spaţiul public, dar ca teolog şi ca artist creştin”, iar „candidatura” sa nu a fost un demers politic.

Preotul admite că a călătorit la Bucureşti, în perioada concediului medical, însă doar pentru că acolo se află medicul care trebuia să îl consulte şi care urmează să îl opereze.



„Observ că episcopul este deranjat de copiii mei, “patru la număr”, aşa cum s-a arătat deranjat şi de copiii Părintelui Cristian Hulber. Toate intervenţiile mele publice sunt dovada clară că manifest discreţie în ceea ce priveşte familia mea. Niciodată nu am vorbit cu episcopul Oradiei despre copiii mei, iar simpla referire la aceştia, în actul mincinos emis de episcopie, mă întristează şi consider că ar trebui sancţionată de Biserică”, susţine preotul.



Acesta mai spune că nu a făcut „niciun demers pentru a participa la inaugurarea Administraţiei Trump” şi că oricum nici nu ar fi avut pârghiile necesare.



„Invitaţia m-a surprins şi am hotărât cu greu să-i dau curs. Precizez că nu am plătit nimic pentru a beneficia de invitaţie, iar această acuză este o aberantă jignire la adresa gazdelor. Pentru cunoştinţa episcopului, inclusiv transportul şi cazarea mi-au fost asigurate, altfel nu mi-aş fi permis să merg. Această participare face parte din activitatea de cercetare pentru scenariul filmului “Alegeri înainte de război””, a explicat preotul.

Ciprian Mega mai susține că nu are depozite bancare, nu are conturi în alte ţări, nu a primit „niciodată nimic în afară de compensaţia muncii” sale.



Preotul mai spune că a depus, în repetate rânduri, actele necesare dosarului personal la Episcopie, prima dată, în momentul angajării, apoi de câte ori i-au fost solicitate.



„Pe cele obţinute în afara ţării, le-am depus traduse şi apostilate, aşa cum mi s-a cerut. Am observat, însă, că primul semn al începerii intimidării unui preot este: “Părinte, vă rugăm să aduceţi următoarele documente care ne lipsesc din dosarul dvs personal”. Aceste momente le-au experimentat şi alţi preoţi din eparhie. Am achitat, întotdeauna, taxele protopopeşti. Au existat şi taxe absurde, pe care le-am declinat. Nu am primit nicio scrisoare/înstiinţare/somaţie de la Episcopie, cu excepţia “dojanei arhiereşti”, care mi-a fost înmânată personal. Despre “oprirea de la slujire”, am aflat de la alţii, care fuseseră înştiinţaţi printr-un mesaj. Decizia este necanonică, nestatutară, ilegală”, mai spune preotul pe Facebook.



Părintele mai spune că este conştient de faptul că opiniile sale au supărat, „de-a lungul vremii”, încât „a venit momentul pentru a li se oferi satisfacţie” celor pe care i-a deranjat.

Într-o postare ulterioară pe Facebook, preotul Ciprian Mega a făcut, la rândul său, acuzaţii dure la adresa episcopului Sofronie Drincec, afirmând că nu „fabulaţiile din comunicat” l-au deranjat, ci „ura înfricoşătoare cu care se exprimă” la adresa sa.





„Nu mai are nevoie de logică, a renunţat la orice tonalitate instituţională, nu-i pasă că minciunile sunt evidente, că abuzul a escaladat cumplit. Pare o sinucidere. O sinucidere din dragoste. Episcopul este îndrăgostit. Îmi amintesc cum, în toamna anului 2020, a venit în cortul unde slujeam provizoriu, în timpul construirii bisericii. Venise pentru a mă ruga să nu mai vorbesc public despre tinerii abuzaţi la mănăstirea Izbuc. Vorbeam pe baza evidenţelor, altfel nimic nu l-ar fi urnit din palatul său episcopal, încât să ajungă în cortul mărturiei. Am stabilit, atunci, un termen de trei luni, în care eu să tac, iar el să alunge abuzatorul. L-a izolat o vreme, apoi lucrurile s-au reaşezat pe acelaşi drum ”, a afirmat preotul Mega în postarea de pe pagina sa de Facebook.

Cine este preotul Ciprian Mega

Ciprian Mega este un cunoscut preot din Oradea, regizor premiat internaţional şi care a lucrat cu mari actori români atât pe plan intern, cât şi internaţional. Ultimul său film scris şi regizat de el, „21 de rubini”, îi are ca protagonişti pe celebrii actori Mickey Rourke, Anthony Delon şi Elisabetta Pellini, dar şi pe actorii români Corina Moise, Manuela Hărăbor, Carmen Tănase, Răzvan Vasilescu.

Preotul Ciprian Mega s-a aflat în mijlocul unui scandal imens, după ce la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea un preot pe care Mega l-ar fi reclamat la Epsicopie că ar avea porniri homosexuale a depus, în anul 2021, o plângere penală pentru violarea vieţii private.