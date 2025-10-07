Circulația feroviară a fost suspendată temporar între Roșiori și Atârnați din cauza ruperii unei șine

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Traficul feroviar a fost reluat marți dimineață între stațiile Roșiori Nord și Atârnați, pe Magistrala 100, după o oprire temporară provocată de ruperea unei șine, a anunțat CFR SA.

UPDATE 10:07

Potrivit companiei, reluarea circulației s-a făcut „în condiţii de siguranţă, după finalizarea lucrărilor de remediere a ruperii de şină constatate la kilometrul 97+000.”

„Echipele specializate ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova au acţionat operativ pentru refacerea liniei şi restabilirea circulaţiei feroviare pe acest sector”, se arată în informarea transmisă de CFR SA.

În urma incidentului, două trenuri au acumulat întârzieri considerabile. Trenul RE 11612 Craiova – Bucureşti Nord, operat de Softrans Călători, are o întârziere de 140 de minute la sosirea în Gara de Nord, iar trenul RE 9910, aparținând CFR Călători, care circulă pe aceeași rută, va ajunge la destinație cu 70 de minute de întârziere, potrivit tabelei de sosiri.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Traficul feroviar este suspendat temporar, marți dimineață, pe magistrala 100, între Roșiori și Atârnați, după ce o șină s-a rupt, iar două trenuri au fost nevoite să oprească în stațiile adiacente.

„Începând cu ora 06:00, circulaţia trenurilor este temporar suspendată pe secţia de circulaţie Roşiori Nord – Atârnaţi, aflată pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, ca urmare a constatării unei ruperi de şină la kilometrul 97+000, pe firul I. Menţionăm că firul II este închis permanent pentru lucrări, motiv pentru care, până la finalizarea intervenţiei, circulaţia feroviară pe acest tronson este întreruptă”, transmite Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Potrivit companiei, în acest moment două trenuri staționează în stațiile Roșiori Nord și Atârnați, urmând să își reia deplasarea imediat după remedierea defecțiunii.

Pentru intervenția operativă, o drezină a fost trimisă din Roșiori Est, iar personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova se află deja la fața locului, acționând pentru refacerea liniei și reluarea circulației „în condiţii de siguranţă, în cel mai scurt timp posibil”.

CFR mai precizează că „toate măsurile tehnice necesare au fost dispuse imediat pentru remedierea defecţiunii şi reluarea traficului în condiţii normale”.