Circulația rutieră, închisă temporar pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru. CNAIR a anunţat şi ce lucrări vor avea loc

<1 minut de citit Publicat la 16:19 16 Feb 2026 Modificat la 16:19 16 Feb 2026

Circulația rutieră, închisă temporar pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru. Sursa foto: Facebook / CNAIR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat, luni, închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe Transfăgărășan (DN7C), în zona barajului Vidraru, în vederea executării lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidrotehnice. CNAIR a transmis şi programul în care circulaţia va fi restricţionată.

"Circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN7C), în zona barajului Vidraru!

Începând de marți, 17.02.2026, circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN7C), pe sectorul cuprins între km 61+500 și km 61+750, în vederea executării lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru, după următorul program:

Luni – joi în intervalele orare 08:00 – 11:00 și 13:00 – 18:00

Vineri - sâmbătă – duminică în intervalul orar 08:00 – 11:00.

Este interzisă staționarea autovehiculelor în zona versantului pentru a preveniri producerea unor accidente generate de eventuale căderi de pietre de pe acesta.

De asemenea, staționarea autovehiculelor în condiții de siguranță se va putea realiza în zona km 56+600.

Pe durata restricțiilor, participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară precum și indicațiile personalului din teren", a transmis CNAIR.