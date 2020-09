Ciuburciu (Vascar), despre evolutia companiei pe care o conduce

Cifra de afaceri, la finalul anului 2019, a fost de 20,5 milioane de euro, iar produsele companiei ajung in toata tara, in magazine traditionale partenere si hypermarket-uri, dar si la export. Pentru a ajunge aici este, insa, nevoie de continuitate si ani intregi de investitii.

Vlad Ciuburciu, Directorul General Vascar, povesteste despre momentele importante din istoria companiei pe care o conduce: "Compania si-a inceput activitatea in anul 1984, sub numele de Industria Carnii Vaslui, cu un numar relativ restrans de angajati. In scurt timp, produsele sale au ajuns pe unele dintre cele mai exigente piete din acele vremuri: SUA, URSS, Germania si Franta. Dupa Revolutie, in anul 1991, compania si-a schimbat numele in Vascar si a devenit societate pe actiuni, cu capital majoritar de stat", spune Ciuburciu (Vascar).

Ulterior, in anul 1994, s-au deschis primele magazine proprii Vascar, iar in 2000 au avut loc privatizarea si primele programe de investitii masive. "In anul 2005, a fost implementat si certificat un sistem de management integrat, conform standardelor internationale (n.r. ISO 9001/2001, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004 si ISO 22000:2005). Acestea se rectifica din trei in trei ani, pentru asigurarea unui management de siguranta a alimentelor, la cel mai inalt nivel", explica Ciuburciu (Vascar) alinierea companiei la standardele UE si internationale.

Un an mai tarziu, s-au finalizat investitii importante, precum instalarea unei linii automatizate de conserve, introducerea unei instalatii de producere de salamuri crud uscate pentru sectia de preparate, modernizarea depozitelor de frig si congelare, dar si achizitionarea de utilaje noi, pentru retehnologizarea sectiei de preparate. "Suntem una dintre putinele companii din industria carnii din Romania care produc toate tipurile de preparate. Inca din 1984, a fost construita si o sectie de conserve, pe care am retehnologizat-o in anul 2006", explica Ciuburciu (Vascar).

In anul 2011, compania Vascar a obtinut "Food Safety System Certification" - FSSC 22000:2011, una dintre cele mai importante certificari la nivel mondial in industria carnii. Doi ani mai tarziu, compania din Vaslui a primit si certificatul BRC (British Retail Consortium), iar in 2015 a aparut cel de-al doilea brand al companiei, Moldova in Bucate. In 2016, compania devine brand national. "Am extins distributia in Capitala, prin semnarea de noi parteneriate cu retaileri independenti, si am lansat prima campanie nationala de comunicare (n.r. Moldova invita Romania la masa", explica Ciuburciu (Vascar).

Nu in ultimul rand, in anul 2018, cand Vlad Ciuburciu era deja Director General, Vascar a lansat gama "Alege natural, fara E-uri", din ingrediente 100% naturale, ce cuprinde o mare varietate de produse. "Aceste produse au un gust absolut delicios si nu contin E-uri, aditivi sau conservanti, ceea ce reprezinta o garantie a calitatii lor", adauga Ciuburciu (Vascar).