Magistrații se tem să vină la consultări. Nicușor Dan: Au fost mesaje de intimidare. Unii ne-au cerut să fie preluați din benzinării

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

În declaraţia pe care a susţinut-o duminică, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că au fost extrem de puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia să vină la Cotroceni, după ce aproape o mie au semnat scrisoarea. Şeful statului a transmis că s-a ajuns inclusiv la probleme nepotrivite, colegii lui să-i ia pe magistraţi din benzinării, ca să nu se întâlnească între ei. "Au existat mesaje de influenţare, intimidare", a declarat Nicuşor Dan.

”Au fost extrem de puţini magistraţi care au exprimat intenţia să vină la discuţii faţă de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea .

Sunt cam 20 de magistraţi în nume individual şi cam 20 de magistraţi în numele unor asociaţii de magistraţi. Şi s-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile pe care colegii mei care au fost în contact cu aceşti magistraţi le-au perceput. În primul rând că, în mod neobişnuit, în anumite instituţii s-au organizat şedinţe luni 24 decembrie.

Au existat mesaje de influenţare, intimidare. Apoi, multă lume din cei care au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă de participare la astfel de întâlnire să aibă repercusiuni”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, care a adpugat:

”Am ajuns inclusiv la probleme nepotrivite cu importanţa, să vină fiecare pe rând, să stea în diferite săli, de aici, să nu se intersecteze, sau chiar colegii mei să-i preia din benzinării din Bucureşti ca să nu se vadă că ei sunt în Palatul Cotroceni”.

Preşedintele României a punctat şi că "vorbim de a treia putere în statul ăsta":

”Totuşi e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de reţele de trafic de persoane sau cine ştiu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta".