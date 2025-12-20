Ciucu spune că "sunt prioritare" proiectele Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu: "Vreau să văd care e poziția constructorilor"

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă că sunt prioritare proiecte legate de Prelungirea Ghencea, de Dimitrie Pompeiu, dar și alte proiecte care au fost inițiate de administrația anterioară.

Întrebat dacă rămâne realist ca în 2 ani și jumătate proiectul privind Prelungirea Ghencea să aibă un grad de execuție de peste 80%, Ciucu a răspuns: "Cred că da, va depinde foarte mult de bani, contractul e atribuit, depinde de constructor să fie foarte serios, o să stau de vorbă cu constructorul."

"După 15 ianuarie vreau să mă văd cu constructorul, să văd ce probleme sunt", a mai spus el.

"O să îmi dau seama de fiecare proiect. M-am văzut deja cu anumiți directori și vreau să văd care este poziția constructorilor. Vă voi informa, prin procese-verbale, despre întârzieri și probleme bugetare. Noroc că am fost primar. Înțeleg conceptele, dar cantitatea de informații este uriașă, de la spitale, teatre, parcuri, urbanism, și aici va trebui să avem politici foarte clare, care, în mare, să țină de urbanism.

Mai am nevoie de timp. Vreau să mă duc mâine la Guvern. Sper ca Ilie Bolojan să mă primească mâine. Vreau să mă văd și cu Ilie Bolojan, și cu ministrul de Finanțe", a spus primarul general.

Ciucu a precizat că un transport public mai bun înseamnă să fie "la timp, predictibil, curat și să nu fie înghesuit".

"Vom merge mai departe cu proiectul care e meritul fostei administrației, mai multe tramvaie, autobuze, troleibuze, avem nevoie de vatmani șoferi.

Acolo nu am nicio problemă, șoferii și vatmanii, cei care muncesc efectiv, să nu își facă probleme.

În prima parte a anului mă voi ocupa de reforme structurale și de buget, trebuie să pun primăria la punct", a declarat Ciucu.