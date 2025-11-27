„Clădirea fantomă” a Ministerului Economiei va fi evacuată: Firmele care au încasat chirii 18 ani în locul statului sunt date afară

Firmele care au încasat chirii 18 ani în locul statului sunt date afară. Foto: Facebook/Radu Miruță

Ministerul Economiei a câștigat procesul privind „clădirea fantomă” pe care o deține în București, închiriată ilegal de o asociație unor privați și de pe urma căreia nu a încasat niciun leu în ultimii 18 ani. Acum, firmele care au funcționat în spațiul respectiv vor fi date afară, a decis instanșa, potrivit unui comunicat al ministerului.

Ministerul Economiei anunță că a câștigat procesul, iar firmele care aveau sediul în clădirea de pe Șoseaua Olteniței nr. 225 vor fi evacuate. Decizia instanței este executorie, cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare.

„S-a terminat și episodul în care niște băieți deștepți furau cu clădirea de la statul român, adică de la noi toți. Instanța a decis ca cei care au încasat 18 ani ilegal zeci de mii de euro în locul statului român trebuie să plece. Vor fi evacuați! Au 5 zile să facă apel. Dacă instanța nu se răzgândește, vom trece la evacuare ca să recuperăm ceea ce aparține statului român”, a declarat Radu Miruță, potrivit sursei citate.

În luna iulie, Miruță anunța a descoperit „cu stupoare” că ministerul pe care îl conduce deține în București o clădire cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme. Însă de 18 ani ministerul nu încasează niciun leu din chiriile plătite de aceste firme. Clădirea a fost folosită de „Centrul Incubator de Afaceri” în baza unui contract care a expirat în 2004.

Situația a fost semnalată în mai multe rânduri în rapoartele Curții de Conturi care a atras atenția că, deși prin actul normativ de înființare Ministerului i-a fost atribuit în administrare acest imobil aflat în domeniul public al statului, instituția nu și-a exercitat drepturile, în spațiile aferente desfășurându-se activități economice de către persoane juridice private fără ca Ministerul să poată justifica modul de atribuire a utilizării spațiilor de către acestea. De asemenea, Curtea de Conturi a subliniat faptul că imobilul nu apărea în evidența contabilă a instituției, nu era înscris în evidențele cadastrale la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și apărea înregistrat la valoarea de 1 leu în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Aceleași rapoarte au revelat că 55 de firme își declaraseră sediu social/punctul de lucru în imobilul din Șoseaua Olteniței nr. 225 A, în baza contractelor încheiate cu Asociația „Incubator de Afaceri”, prin care au fost percepute anual sume cuprinse între 240 – 4.800 de euro (fără TVA), în unele situații spațiile fiind subînchiriate.