Tun imobiliar cu „clădirea fantomă” a Ministerului Economiei. Miruță: Raport ținut la sertar, șmecherii rezolvau cu ministrul

Ministrul a anunțat evacuarea clădirii. Foto: Radu Miruță / Facebook

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat, în direct la Antena 3 CNN, cum a descoperit că o clădire a ministerului era închiriată ilegală de o asociație unor privați, iar ministerul nu a încasat niciun leu în ultimii 18 ani. „De 18 ani nu avea cum să nu se știe”, spune ministrul. Acesta a descoperit, luni, clădirea din Șoseaua Olteniței.

„Clădirea fantomă” de la Ministerul Economiei a fost descoperită după ce pe masa ministrului a ajuns o solicitare pentru închirierea unor birouri pentru angajații care nu au unde să lucreze.

Tun imobiliar cu o „clădire fantomă”

În tot acest timp, o clădire din patrimoniul Ministerului era închiriată de un privat, fără voie, altor privați.

„A venit o solicitare să fiu de acord să se închirieze niște spații comerciale de birouri de pe piață. Eu am refuzat asta și am cerut să mi se aducă o dovadă că într-adevăr Ministerul nu mai are disponbile astfel de locuri.

Nu au mai venit cu dovada și eu am rămas în cap cu ideea că oamenii ăia poate totuși au o problemă și nu am unde să-i duc. Și mi-a apărut în față, așa cum îmi apar mii de hârtii în fiecare zi, o adresă de pe Șoseaua Olteniței 225, despre care eu nu știam că avem un spațiu acolo.

Și având în cap ideea de a-i rezolva pe acei oameni, de a-i duce undeva, am început să întreb, „uite am văzut o adresă nouă, ce e acolo?”. Brusc liniște de mormânt în toate direcțiile din Minister.

Am chemat directorii la mine, ce e cu asta, nu știu, nu mă întrebați. Le-am zis că nu ies din birou până nu zic. Și oamenii au început să vorbească că e o clădire acolo, „cum o clădire, poate un birou”, nu, domnule ministru, trei etaje, 55 de birouri, 1.500 de metri pătrați”, a povestit Radu Miruță, cum a aflat de clădirea respectivă.

Întrebat despre cine e chiriașul și cine a profitat în ultimii 18 de ani de pe urma acestei clădiri, ministrul Economiei a explicat: „E o chestiune intermediară. O entitate, o asociație care se autointulează „Centrul de incubare a afacerilor”, de la sine putere și cu încuviințarea miniștrilor, a considerat că se poate pune cu fundul în acea clădire și că poate să o închirieze mai departe”, dezvăluie Miruță.

„Ceea ce a făcut de fapt e că acest Centru de incubare a afacerilor făcea contract cu alte entități, 20-30. El neavând nicio secundă drept să poată să ceară închirierea acestui spațiu”.

Raport ținut la sertar, șmecherii rezolvau cu ministrul

Ministrul a explicat că există un raport al Curții de Conturi în legătură cu această situație, însă raportul a fost „ținut la sertar”.

„S-a transmis către Parchet, va stabili Parchetul cine e vinovat și care sunt consecințele. La Parchet a fost transmis după raportul Curții de Conturi care certa Ministerul că nu recuperează banii de acolo. Am aflat că există un astfel de raport, care stătea cuminte la sertare. În primă instanță mă preocupă să evacuez acel loc cât de repede cu putință. Am făcut acțiune în instanță pentru o evacuare accelerată”, a spus ministrul Economiei.

„De 18 ani vă spun cu multă asumare că nu se pune problema să nu se fi știut. Cine au fost cei care au știut și au tăcut nu știu să vă spun. Dar, la finalul zilei, de 18 ani o clădire de 1500 de metri pătrați a fost închiriată fără ca nimeni să aibă dreptul să o închirieze și au fost încasați bani de altcineva decât de proprietari”.

Întrebat care este prejudiciul, ministrul a răspuns: „Nu știu gradul de ocupare. Ce văd eu în documente e că au fost prețuri între 240 și 4.800 de euro plus TVA, în funcție de dimensiunea birourilor”.

„Clădirea asta nici măcar nu era indexată, nu era trecută în lista” ministerului Economiei, a mai explicat ministrul.

Întrebat ce i-au spus directorii la ședință când au fost întrebați despre această clădire, ministrul a spus: „Mi-au spus că ei s-au mai dus în trecut și când se întorceau la muncă a doua zi de dimineață, acest amfitrion al incubatorului de afaceri ieșea de la Minister zâmbind și spunea că a rezolvat-o cu ministrul”.

Ca să nu fie trași la răspundere, mai mulți directori, spune ministrul, i-au trimis dovezi că ei au notificat ministrul de la acea vreme.

„Dar și aici e o șmecherie. Ei se autointulează incubator de afaceri cum mi-aș face eu mâine o firmă și aș intitula-o Antena 3 CNN pentru că eticheta de incubator de afaceri o dă Ministerul Economiei, iar Ministerul a dat o adresă în care spune că această asociație nu a avut niciodată titulatura de incubator de afaceri”, a mai declarat Miruță.

Ministrul a adăugat că incubatorul de afaceri taxa chirii între 240 și 4.800 de euro de la diverse firme.

„M-am uitat ce scria pe uși: firme de contabilitate, firme de pază, dispecerat de pază, era și o firmă de ceva croitorie. Contractul cu acele firme îl făcea așa zisul incubator de afaceri”, a spus ministrul.

De la preluarea mandatului la Economie, ministrul Radu Miruță a dezvăluit mai multe nereguli pe care le-a descoperit la Minister. De pildă, faptul că statul cumpără aceleași softuri de mai multe ori, iar multe licențe IT nu sunt folosite deloc. De asemenea, el a descoperit că angajații își încărcau mașinile electrice la prizele Ministerului fără să plătească pentru curentul folosit. El a mai dezvăluit că anterior instalării Guvernului Bolojan, directorii și membrii Consiliilor de Administrație și-au majorat indemnizațiile și de cinci ori și și-au blindat contractele de muncă cu criterii de performanță derizorii.