CNAIR avertizează şoferii asupra unei tentative de fraudă cu roviniete. Cum sunt ameninţaţi oamenii că li se confiscă maşina

CNAIR avertizează şoferii asupra unei tentative de fraudă cu roviniete. FOTO: Getty Images

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) i-a avertizat, luni, pe şoferi, că, în aceste zile, circulă, în mediul online, o nouă tentativă de fraudă care implică achiziţionarea de roviniete. Românii care primesc sms-urile respective sunt ameninţaţi că li se confiscă maşina, dacă nu plătesc o taxă de drum, în termen de 12 ore.

”Circulă în această perioadă mesaje înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele «Rovinietei» sau al CNAIR şi solicită plata urgentă a unei presupuse taxe de drum restante, sub ameninţarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt FALSE”, a avertizat CNAIR.

Compania a precizat că nu transmite SMS-uri care conţin linkuri de plată şi nu dispune confiscarea vehiculelor.

”Linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale şi informaţii bancare.

Ştergeţi mesajul şi blocaţi expeditorul. Pentru informaţii corecte despre rovinietă şi plăţi, consultaţi exclusiv canalele oficiale CNAIR şi platformele autorizate.

