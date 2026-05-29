CNN: O dronă lansată în timpul unui atac rusesc a lovit România, stat NATO. Reuters: Vor crește tensiunile între Alianță și Rusia

Publicat la 08:07 29 Mai 2026 Modificat la 08:07 29 Mai 2026

Parterul blocului unde a căzut drona, la Galați. Foto: captură video Antena 3 CNN.

Incidentul cu drona căzută la Galați peste o clădire rezidențială în timpul unui atac rusesc în Ucraina a fost relatat prompt de presa internațională, vineri dimineața.

O dronă a rănit două persoane după ce a lovit un bloc de apartamente din România și a explodat, în timpul unui atac lansat de Rusia asupra unui oraș-port ucrainean din apropiere, a transmis CNN, care citează informațiile comunicate de Ministerul Apărării de la București.

Drona a căzut acoperișul unei clădiri rezidențiale din Galați, potrivit postului de televiziune Antena 3, afiliat CNN.

Galați se află la granița cu Ucraina, în extremitatea sud-estică a României.

Pe celălalt mal al Dunării se află Izmail, orașul care găzduiește cel mai mare port ucrainean de pe fluviu și care a devenit o țintă frecventă a atacurilor rusești în anii de război.

Aproximativ în același timp cu prăbușirea aparatului fără pilot la Galați, autoritățile ucrainene au anunțat că zona portuară Izmail a fost atacată de dronele rusești.

România este membră a NATO și a Uniunii Europene, amintește CNN.

Membrii Alianței militare s-au văzut confruntați cu tot mai multe incidente în care dronele și rachetele rusești fie au intrat în spațiul lor aerian, fie au căzut pe teritoriul lor, amplificând tensiunile cu Moscova.

Dronele rusești au încălcat spațiul aerian al României de 28 de ori de când Moscova a început să atace porturile Kievului de peste Dunăre, a precizat vineri Ministerul român al Apărării.

În septembrie 2025, România a condamnat "acțiunile iresponsabile" ale Moscovei după ce a acuzat faptul că o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al țării în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine, determinând Bucureștiul să mobilizeze avioane de luptă.

Politico: Drona a trecut din Ucraina în România, potrivit MApN

"O dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit într-un bloc de apartamente, vineri dimineață, provocând un incendiu și rănirea minoră a două persoane", scrie Politico.

Drona a lovit acoperișul unei clădiri din cartierul Stirex-Mazepa din municipiul Galați, situat aproape de granița cu Ucraina.

Incidentul a avut loc în jurul orei 1:00, ora Bruxelles-ului.

Ministerul român al Apărării a declarat că drona a trecut granița din Ucraina, unde Rusia efectua atacuri asupra unor ținte civile și de infrastructură.

Două avioane F-16 au fost ridicate în aer, iar piloții au fost autorizați să atace ținte pe toată durata alertei, a precizat instituția, care a descris situația ca fiind "dinamică".

Luna trecută, două avioane britanice au fost ridicate în aer, după ce dronele rusești s-au apropiat de spațiul aerian românesc dinspre Ucraina.

Ele nu au deschis focul pentru că aparatele fără pilot nu au încălcat granița. Resturi de dronă au căzut pe o fermă din localitatea românească Văcăreni, amintește Politico.

Reuters: Incidentul e de natură să crească tensiunile între NATO și Rusia

"O dronă s-a prăbușit vineri pe acoperișul unui bloc de apartamente cu 10 etaje din orașul Galați, din sud-estul țării, în timpul unui atac rusesc peste noapte asupra Ucrainei, provocând o explozie și un incendiu care a rănit două persoane", au declarat autoritățile române, citate de Reuters.

România, membră NATO și UE, are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina și a fost martora încălcării spațiului său aerian de 28 de ori de când Moscova a început să atace porturile Kievului de peste Dunăre, a indicat MApN.

Este prima dată când o dronă lovește o zonă dens populată din România și provoacă victime într-un incident care, probabil, va crește tensiunile pe flancul estic al NATO, în timp ce aliații Ucrainei sunt îngrijorați de extinderea războiului peste granițele sale.

Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat că drona căzută afectat două scări ale unei clădiri și a avariat cinci mașini.