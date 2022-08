Colecţia de maşini a lui Ion Ţiriac: "Cred că în colecţie sunt între 350 şi 400 de mașini. Cea mai valoroasă este Rolls-Royce Phantom IV"

Antena 3: Ce-și mai poate dori acum domnul Ion Țiriac?

Ion Ţiriac: Întrebarea e foarte complexă și complicată. Totdeauna am spus că eu m-am simțit foarte bogat în ziua când am intrat în restaurant și nu m-am mai uitat la prețurile din meniu și așa mai departe. Noi venim dintr-o altă generație care este foarte dificil și aproape imposibil, ca să spun cum am trăit noi, în special în anii imediat după război, eu în special, că Ilie Năstase e ceva mai tânăr, dar și pe vremea noastră de jucători de tenis amatori, profesioniști, cam acolo eram.

Erau alte vremuri, nu era nici o sutime din premiile care sunt astăzi, de fapt nu erau premii deloc în bani. Deci, venind înapoi, ce îmi doresc eu: vreau un pic de sănătate, dacă se poate, și puțină liniște, că în special în timpurile astea este greu de obținut. Societatea s-a schimbat: te duci la un restaurant, ai un copil de un an și un jumătate într-un scaun şi i-a dat mămica o tabletă, derulează cu degetul deja și nu mai plânge.

Și el rămâne cu tableta până are 14-15 ani, o să fie erou la fizică, la matematică, la nu știu ce, dar se împiedică când merge pe stradă, iar treaba asta nu o vede nimeni, pe mine mă stupefiază.

Antena 3: Sunteți fan, nu doar al avioanelor, și al mașinilor, aveți o colecție impresionantă. Mai faceți achiziții, că spuneați că nu puteți să vă abțineți, că este o pasiune?

Ion Ţiriac: Eu am început treaba cu mașinile foarte târziu, din păcate, pentru că dacă o începeam ca lumea, eram foarte avut în ziua de astăzi, pentru că mașinile astea s-au însutit la preț în ultimii 50 de ani, pe de o parte. Pe de altă parte, nu am cumpărat nimic decât ceea ce îmi place. N-am cumpărat din punct de vedere economic, să zic că pe asta o cumpăr, pentru că mâine o vând. N-am vândut una în 30 de ani pot, nu pot să vând vreo 40 care n-am curaj să mă apuc să le repar.

Vorbind de avioane, e singurul lux care mi-l permit în lumea şi fără de care n-aș putea să fiu astăzi în Italia, poimâine în Germania, pe urmă mă duc în Spania. Ăsta e singurul lux, că cu bicicleta nu pot să mă duc, trotinete cu motor nu erau pe vremea mea, așa că nici cu aia nu știu cum să umblu.

Antena 3: Când ați pilotat ultima dată?

Ion Ţiriac: Săptămâna trecută. Eu le pilotez pe toate ale mele și pilotez mai mult decât un pilot la TAROM.

Antena 3: Păi puteți să vă luați normă atunci la TAROM.

Ion Ţiriac: Întotdeauna am avut sau cel puțin în ultimii 30 de ani am avut ceea ce se numește ATPL, care este licența profesională. Puteam să mă duc la Lufthansa sau în altă parte, dar nu m-am hotărât încă să fac treaba asta.

Antena 3: Câte avioane mai aveți în momentul de față?

Ion Ţiriac: Am încercat să zbor cu 2-3 odată și imposibil, vă spun. Şi, atunci, am avioane care nu sunt ale mele, sunt ale companiei. Dar eu în general zbor cu ăsta mai mare, că îmi place mai mult. Am unul care e numai pentru Africa, care este extraordinar, ca aterizează pe orice, pe terenul de fotbal, unde vrei.

Antena 3: Mai știți colecția de mașini cât numără? Câte mașini aveți în momentul de față și care e cea mai valoroasă?

Ion Ţiriac: Cred că sunt undeva între 350-400 de mașini. Cea mai valoroasă probabil că este totuși acest Rolls-Royce Phantom IV, care a câştigat cel mai mare concurs de mașini clasice de epocă în Statele Unite.

Antena 3: Mai există timp liber pentru domnul Ion Țiriac?

Ion Ţiriac: Singurele mele plăceri sunt cele cu Africa acum, pentru că stau acolo la mine acasă, în Namibia. Acum mă duc și iar stau probabil 2-3 săptămâni acolo. Aș vrea să fug de tot: și de fundație, și de construcții și de absolut tot, dar este foarte greu dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta.