Comisia Europeană propune șapte măsuri punctuale pentru a reduce semnificativ facturile pe care le plătesc românii la energia electrică. FOTO: Getty Images

În România, 45% din factură reprezintă taxe și tarife, iar renunțarea la unele dintre acestea ar putea aduce o reducere imediată și reală. Energia regenerabilă este cheia unor prețuri mai mici, dar provocarea rămâne stocarea eficientă a acesteia, pentru a nu pierde energia verde produsă în exces pe timp de zi. România produce multă energie curată, însă nu are încă capacitatea să o păstreze și să o folosească când consumul crește, seara, informează Antena 3 CNN.

Comisia Europeană propune șapte măsuri punctuale pentru a reduce semnificativ prețurile la curent. Iar soluția principală vizează scăderea poverii fiscale.

Eliminarea plafonării a scumpit energia cu peste 70%, iar milioane de români s-au trezit cu facturi aproape duble. Plătim mai mult decât francezii, spaniolii sau ungurii pentru fiecare kWh consumat, iar raportat la puterea de cumpărare, românii au cele mai mari facturi din Europa. Comisia Europeană propune acum statelor membre să reducă impozitele din facturi.

În România, taxele reprezintă aproximativ 45% din valoarea facturii. Din 150 de lei, doar 80 de lei înseamnă energia consumată, restul sunt tarife de distribuţie, transport, scheme de sprijin şi diverse taxe către stat.

"Reducerea TVA-ului ar fi cea mai rapidaă metodă prin care factura s-ar reduce chiar de luna viitoare. De exemplu, la o factură de 150 de lei, reducerea TVA-ului de la 21% la 5% ar însemna o scădere de 20 de lei. Pentru o factură de 250 de lei ar fi 33 de lei. Noi am propus această măsură, dar rămâne decizia autoritătilor", a afirmat Cristina Păun, director adjunct ACUE.

Rămâne însă componenta de energie activă care de multe ori ne costă scump, mai ales când o cumpărăm de la alții. Comisia propune dezvoltarea proiectelor pe energie verde, ieftină însă chiar dacă România stă bine la acest capitol și are 25% din producție doar din fotovoltaic, nu reușește să o valorifice.

În mijlocul zilei reusim să producem peste 1.500 de megawați în sistem, suficient cât să acoperim consumul la un milion de gospodării. Problema este că o bună parte din această energie ieftină se pierde până seara şi asta pentru că nu avem capacităţi de stocare. Reuşim să stocăm doar 400 de MW, restul se risipeşte. Astfel, când soarele apune, producţia scade, dar consumul creşte şi ajungem la mâna importurilor scumpe, care se văd imediat în facturile noastre.

Cum poate scădea preţul energiei

Prețul energiei ar putea scădea prin folosirea bateriilor încărcate ziua, când panourile fotovoltaice produc ieftin. Seara, energia stocată poate fi folosită pentru a acoperi consumul și a stabiliza prețurile.

"Pe termen mediu și lung trebuie să ne uităm și la necesarul de stocare pe termen mai lung, de săptămâni, chiar de luni, pentru că variația propuse de energie regenerabilă nu este doar în interiorul unei zile, ea este și între anotimpuri și între momente ale anului.

O să dureze ceva până să avem suficientă capacitate de stocare și noi capacități de producție care să reducă acel preț", a spus Mihnea Cătuți, specialist în Energie.

Un alt punct propus de Comisie este reducerea birocrației pentru astfel de proiecte. În România, peste 250 de mii de oameni își produc singuri energia, însă cei care vor să devină prosumatori încă așteaptă mult pentru racordarea la rețea.