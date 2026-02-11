Comuna din România unde se va fabrica o armă celebră de artilerie folosită de statele NATO. Poate trage trei obuze în 15 secunde

3 minute de citit Publicat la 17:31 11 Feb 2026 Modificat la 17:38 11 Feb 2026

Obuzieri autopropulsat K9, expus la un eveniment de profil la Londra, în 2023. Foto: Getty Images

Compania Hanwha Aerospace Romania a demarat, miercuri, la Petreşti, în judeţul Dâmboviţa, construcţia unei fabrici de obuziere autopropulsate K9 şi vehicule de reaprovizionare cu muniţie K10.

Denumită Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, unitatea reprezintă prima platformă de producţie din Europa a companiei sud-coreene.

"Proiectul sprijină ambiţia României de a deveni un hub european de producţie în domeniul apărării şi contribuie la obiectivele mai largi de securitate ale NATO şi ale Uniunii Europene", se arată într-un comunicat al Hanwha Aerospace.

La eveniment au fost prezenţi consilierul prezidenţial Marius-Gabriel Lazurca, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Economiei, Irineu Darău, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, precum şi Yong-chul Lee, oficial în cadrul Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

"Începerea lucrărilor de astăzi reprezintă mai mult decât construcţia unei facilităţi de producţie. Este fundamentul transformării Hanwha Aerospace România într-o companie de apărare cu adevărat românească şi un hub strategic pentru cooperarea pe termen lung în domeniul apărării între ţările noastre (...).

Dincolo de producţie, ne angajăm la transfer de tehnologie şi la cooperare strânsă cu industria locală, cu obiectivul de a integra România ca pilon-cheie în lanţul global de aprovizionare din domeniul apărării", a declarat preşedintele Hanwha Aerospace, Jae-il Son.

Cum va arăta fabrica de obuziere K9 din Dâmbovița

Situată în Petreşti, judeţul Dâmboviţa, fabrica va avea o suprafaţă de peste 180.000 metri pătraţi şi va include linii moderne de asamblare, facilităţi de testare şi validare a performanţei, un poligon de testare de 1.751 metri, precum şi laboratoare dedicate de cercetare-dezvoltare, care vor susţine întregul ciclu de viaţă al sistemelor terestre - de la dezvoltare şi producţie, până la mentenanţă.

"Am venit aici ca să mulţumesc Hanwha pentru investiţia făcută în România. Important este ca România, Guvernul României să susţină investiţiile strategice", a spus vicepremierul Tánczos Barna.

Conform companiei producătoare, uzina H-ACE Europe va susţine, într-o primă etapă, producţia locală a obuzierului autopropulsat K9 şi a vehiculului de realimentare cu muniţie K10, cu capabilităţi de asamblare, integrare, testare şi suport pe întreg ciclul de viaţă.

Obiectivul este atingerea unui nivel ridicat de localizare, de până la 80%, prin implicarea industriei româneşti.

În viziunea pe termen lung a companiei, unitatea ar urma să se transforme într-un hub regional pentru o gamă extinsă de sisteme terestre avansate, precum vehicule de luptă ale infanteriei (IFV), sisteme de lovire de precizie cu rază lungă şi vehicule terestre multifuncţionale fără echipaj.

"Hanwha Aerospace este pregătită să sprijine România nu doar ca beneficiar, ci şi ca producător, furnizor şi exportator pe piaţa globală de apărare. Conceptul 'Made in Romania' va fi în centrul abordării noastre", a subliniat Jae-il Son.

În iulie 2024, Hanwha Aerospace a semnat un contract cu România pentru furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 şi 36 de vehicule K10.

România a devenit astfel al zecelea membru al K9 User Club şi al şaselea stat membru NATO care operează sistemul K9 calibru 155mm/52.

Obuzierul autopropulsat K9 poate trage trei proiectile în 15 secunde

K9 este un tun autopropulsat în carcasă blindată, care poate rezista la presiunea exploziei proiectilelor de 152 mm, la mine perforante de 14,5 mm și la mine antipersonal.

Vehiculul poate proteja echipajele de amenințările CBRN (chimice, biologice, radiologice și nucleare), dispunând de un sistem de purificare a aerului.

Are un motor MT881Ka-500 MTU Friedrichshafen de 1.000 de cai putere (750 kW) și o transmisie Allison Transmission X1100-5A3, fiind instalat pe un șasiu cu suspensie hidropneumatică.

Cântărește 47 de tone și atinge o viteză maximă de 67 de kilometri pe oră (sau peste 56 km/h la o pantă longitudinală de 60%).

Este capabil să funcționeze în diverse condiții de teren, inclusiv deșert, zăpadă, junglă și zone montane.

Poate fi, de asemenea, folosit ca artilerie de coastă autopropulsată.

Armamentul principal este un tun de artilerie CN98 de calibru 52, de 155 mm, cu o rază maximă de tragere de 41 de kilometri cu muniție K307, sau de 54 de kilometri cu cartușe K315 trase din varianta modernizată K9A1.

CN98 are o capacitate nominală de 1.000 EFC (echivalent încărcare completă) cu tragere continuă în condiții severe.

K9 stochează 32 de obuze în raftul de muniție din axul de luptă, în timp ce alte 16 obuze sunt depozitate în spatele vehiculului.

Asistat de un sistem de alimentare semiautomat, un sistem de control al focului și un sistem BTCS (Battalion Tactical Command System), obuzierul autopropulsat poate trage trei focuri în 15 secunde.

Rata maximă de foc este de șase până la opt rpm (obuze pe minut) timp de trei minute, până la golirea depozitului de muniție în axul de luptă.