Concursuri de admitere falsificate la un batalion din Satu Mare. Schema prin care militarii își umflau pensiile și cu 2.000 lei

Au existat activități fictive, raportate pentru ca personalul militar să încaseze venituri și pensii mai mari. Foto: Facebook/Armata României

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi în timpul unei conferințe de presă că în urma unor controale operative la Batalionul 52 Tisa de la Satu Mare s-au găsit mai multe probleme grave care vizează inclusiv ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat gradat profesionist:

“S-a găsit situația modificării rezultatelor de selecție a unor candiați, astfel încât să fie declarați admiși cei care au fost declarați respinși. S-a găsit modificarea rezultatelor, iar în conformitate cu declarațiile unora dintre cei implicați schema asta s-a întâmplat inclusiv prin sume de bani date celor care organizau astfel de selecții”.

Mai mult, potrivit lui Radu Miruță au existat activități fictive, raportate pentru ca personalul militar să încaseze venituri și pensii mai mari:

“Au fost inventate de personalul de acolo activități inexistente pentru a se încasa sume de bani, care pe lângă faptul că au fost încasate pe activități care nu au fost desfășurate au dus la creșterea pensiei pentru cei care își autoinventase astfel de activități și la 2.000 de lei în plus pentru pensie”.

Potrivit ministrului Apărării, alte nereguli au vizat utilizarea camioanelor în scopuri persoanle și o rețea de magazine ilegală care nu îndeplinea nicio condiție sanitară și care nu declara nicio sumă de bani.

Militari folosiți de superiori pentru activități în proprietățile personale

Radu Miruță a vorbit și despre situații în care militarii erau folosiți de superiori în proprietăți și curți personale și despre situații de tăieri masive și ilegale de lemn, duse în mediul gospodăresc al celor care conduceau unitatea, utilizându-se inclusiv camionele militare pentru transportul acestei mase lemnoase.

Totodată, ancheta a dezvăluit misiuni fictive de transport al personalului din conducerea cazărmii pentru care se decontau combustibil și sumele de bani aferente deplasării.

Documentele au fost ridicate și înaintate procurorilor,a precizat Radu Miruță:

“Un calup destul de mare de oameni trimiși către DNA. S-a dispus întreruperea mandatului comandantului și organizarea unui nou concurs, am dispus anularea concursurilor care au fost verificate că s-au desfăurat ilegal. Magazinele din garnizoană au fost desființate. Sper să fie un caz izolat”.