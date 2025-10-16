Conferinţă AFFR în Parlamentul European. Rogobete: "Farmaciştii sunt o resursă valoroasă, care nu este utilizată la potenţialul maxim"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Captură Antena 3 CNN

Serviciile de Sănătate sunt acoperite tot mai greu din cauza fondurilor insuficiente și a numărului redus de medici specialiști. Totul în condiţiile în care România se confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire a populației. Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România a căutat soluţii în cadrul unei dezbateri organizate cu sprijinul Parlamentului European.

Alături de medicii de familie și specialiști, farmacistul are un rol cheie în prevenția, monitorizarea, educația și informarea pacienților, contribuind direct la creșterea siguranței și sănătății populației. Aceasta a fost concluzia tuturor participanților la eveniment.

"Sper ca în cadrul acestei dezbateri să reușim să atingem obiectivul acela de care vă spuneam, prin care farmaciile să joace un rol mai puternic în prevenția, controlul și consilierea pacienților și, bineînțeles, să crească accesul pacienților la aceste servicii medicale", a spus Ştefan Muşoiu, membru al Parlamentului European.

Roxana Mînzatu a subliniat că este accesul la serviciile de sănătate este un "drept fundamental european".

"Există un drept fundamental european — accesul la serviciile de sănătate — pentru care trebuie să lucrăm, astfel încât să devină realitate", a subliniat Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

"Ar fi util să ne gândim la crearea unui program de retenție și sprijin pentru farmaciștii din mediul rural, care ar putea fi finanțat prin programele Youth for Health și Programul Social European", a adăugat Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că îşi doreşte "foarte mult să extindem vaccinarea în farmacii pentru mai multe categorii de populație".

"Ne confruntăm cu o lipsă de personal și cu o îndepărtare a tinerilor de domeniul farmaceutic. Farmaciștii pot fi o resursă valoroasă, dar care, în momentul de față, nu este utilizată la adevăratul ei potențial", a evidenţiat Bogdan Chiriac, Preşedintele Asociaţiei Farmaciilor şi Farmaciştilor din România.

Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor (AFFR) reprezintă circa 1100 de farmacii din toată țara, cu acoperire geografică la nivel national, dintre care o treime se află în mediul rural.