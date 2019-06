CONGRES PSD. Dăncilă, noul președinte PSD. Eugen Teodorovici și Mihai Fifor, aleși pentru celelalte funcții de conducere

UPDATE. Viorica Dăncilă, prima femeie președinte al PSD- „Votul vostru mă onorează și mă responsabilizează. Știu că va fi un drum complicat și că acum încep luptele, dar sunt milioane de români care cred în noi. Sunt mulți oameni a căror speranță e legată de PSD. Toți îmi spuneau să accepți, ești prima femeie prim-ministru. Și atunci m-am gândit, am o dublă responsabilitate, am responsabilitatea să duc această țară pe drumul bun. Vreau să arăt întregii țări că un prim-ministru femeie poate fi la fel de bun ca un președinte bărbat. Mulți au spus că nu vom putea avea un președinte de succes, dar iată că peste câteva zile încheiem Președinția rotativă a UE și vreau să le mulțumesc tuturor. A adus multe cuvinte de laudă pentru România. Chiar dacă următoarea președinție va fi peste 14 ani, am arătat mă merităm aprecierea tuturor statelor membre. Azi m-ați votat primul președinte femeie din PSD. Vom aduce PSD pe primul lor în preferințele românilor. Vom duce partidul spre victorie. PSD e cel mai românesc partid, e partidul care întotdeauna a pus în primul rând românii și soarta României. Suntem partidul care poartă în suflet tricolorul, partidul cel mai pro-european, un partid deschis care trebuie să aducă viitorul României. Vreau să vă cer să aveți încredere și să ne implicăm ca acest partid și această țară să aibă locul care i se cuvine”.

UPDATE. Eugen Teodorovici, ales președinte executiv al PSD - „Vreau să le mulțumesc celor care au avut puterea, îndrăzneala de a candida. În primul rând, pentru ei felicitări. Mă gândeam dacă în această sala undeva curând se va decide și soarta țării, în sensul bun al cuvântului. Nu știu ce înseamnă să fiu președinte executiv, dar e ceva ce mi-am dorit. În acest partid, toți românii se vor putea regăsi”.

UPDATE Mihai Fifor, noul secretar general al PSD- „Mulțumesc pentru modul exemplar în care s-au modilizat colegii. Acest congres nu e desparte funcții sau competiție, ci despre faptul că PSD intră într-o nouă etapă. Mulțumesc tututor!”.

UPDATE. În ceea ce privește numărul voturilor, Viorica Dăncilă a strâns 2.828 de voturi, Liviu Pleșoianu 715 de voturi, 300 de voturi Șerban Nicolae, iar Ecaterina Andronescu aproximativ 50 de voturi.

Pentru funcția de președinte executiv al PSD, Eugen Teodorovici a strâns 2463 de voturi, Daniel Suciu 1358 de voturi, Daniel Florea 129 de voturi, iar Sorin Bota 19 voturi.

Pentru funcția de secretar general al PSD, Mihai Fifor a strâns 2366 de voturi, Gabriel Petrea 717 voturi, Codrin Ştefănescu 466 de voturi, Felix Stroe189 de voturi, Rodica Nassar 77 de voturi.

Viorica Dăncilă este noul președinte al PSD. Mihai Fifor a fost ales pentru funcția de secretar general, iar Eugen Teodorovici pentru funcția de președinte executiv.

Pentru funcția de preşedinte al PSD au mai candidat Ecaterina Andronescu, Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu. Candidaturile lui Ilie Rotaru şi Cătălin Stochiţă nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate.

La funcţia de preşedinte executiv s-au înscris, pe lângă Eugen Teodorovici, şi Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota.

Pentru funcţia de secretar general au candidat Mihai Fifor, Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Rodica Nassar şi Felix Stroe, după ce Marius Dunca s-a retras.