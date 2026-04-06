Consiliul Concurenţei avertizează companiile să nu scumpească artificial produsele. Chiriţoiu: Aceste acțiuni sunt sancționate

președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Consiliul Concurenţei a avertizat că fiecare companie trebuie să-şi stabilească independent politica comercială, iar majorarea artificială a prețurilor, precum și anticiparea unui anumit preţ ce ar trebui practicat pot intra sub incidenţa prevederilor Legii Concurenţei.

"Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial. Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele

pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creșere artificială a prețurilor pe piață.

Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, susține Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, într-un comunicat.

Autoritatea de concurență atrage atenţia și asupra faptului că o asociaţie poate fi considerată răspunzătoare de încălcarea regulilor de concurenţă atunci când deciziile, recomandările sau orice altă activitate întreprinsă de aceasta influenţează comportamentul companiilor, afectând concurenţa dintre ele.

Astfel, Consiliul Concurenței recomandă companiilor să evite orice practici care ar putea încălca legislaţia concurenţei și să se adreseze instituției cu privire la compatibilitatea inițiativelor lor cu legislația în domeniu, se mai arată în comunicat.

Consumatorii pot utiliza aplicația Monitorul Prețurilor pentru a afla care sunt prețurile practicate de pricipalii retaileri. Aplicația este valabilă atât sub formă de aplicație web, cât şi ca aplicație mobilă (IOS și Android), ce poate fi descărcată din App Store şi Google Play şi afişează preţurile alimentelor din marile lanțuri comerciale, oferind multiple facilități de căutare, sortare și filtrare a datelor.