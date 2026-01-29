CGMB a aprobat protocolul pentru regenerarea Dealului Arsenalului Uranus. Proiectul va fi coordonat de Primăria Sectorului 5

sursa foto: bucuresti.ro

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, joi, realizarea unui protocol de asociere pentru pregătirea și implementarea proiectului de interes strategic „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”. Inițiativa reunește Municipiul București, Primăria Sectorului 5, Guvernul României, Camera Deputaților, Senatul României, Academia Română, Metrorex și Patriarhia Română.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că va prelua coordonarea directă a proiectului, pentru a accelera implementarea acestuia.

„Consiliul General a aprobat astăzi realizarea unui protocol de asociere între Municipiul București, Primăria Sectorului 5, Guvernul României, Camera Deputaților, Senatul României, Academia Română, Societatea Comercială de Transport cu Metroul București Metrorex SA și Patriarhia Română pentru pregătirea și realizarea în parteneriat a proiectului de interes strategic ‘Regenerare Urbană Dealul Arsenalului - Uranus’ iar pentru a mă asigura că fiecare etapă este respectată la secundă, voi prelua coordonarea directă a lucrărilor”, a transmis edilul, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, proiectul vizează amenajarea unui parc de mari dimensiuni, situat în zona delimitată de Academia Română, Catedrala Națională, Palatul Parlamentului, Piața Constituției și Parcul Izvor.

„Nu este doar un spațiu verde, este plămânul de care Sectorul 5 are nevoie și un loc de relaxare modern, la standarde europene, chiar lângă Palatul Parlamentului. Noul parc se va desfășura între Academia Română, Catedrala Națională, Palatul Parlamentului, Piața Constituției și Parcul Izvor”, a mai precizat Piedone.

Primarul Sectorului 5 susține că implementarea proiectului va include monitorizarea zilnică a lucrărilor, controlul calității materialelor și informarea constantă a cetățenilor cu privire la stadiul intervențiilor.