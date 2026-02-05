Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul a fost adoptat tacit în Senat

Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea crește la 6% până în 2027. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Senatul a adoptat tacit o modificare la Pilonul 2 de pensii private care prevede majorarea contribuţiei lunare de la 4,75% cît este în prezent la 5,25% anul acesta şi la 6 procente în 2027.

Inițiativa modifică Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și stabilește un calendar clar de creștere a contribuțiilor: de la 1 ianuarie 2026 cota de contribuție va fi de 5,25%, iar de la 1 ianuarie 2027, cota de contribuție va ajunge la 6%.

În prezent, contribuția la Pilonul 2 este de 4,75%, un nivel mult sub ținta inițială stabilită la momentul lansării sistemului.

Asta ar însemna că, sumele acumulare în conturile românilor vor creşte.

Inițiatorii susțin o astfel de majorare a contrbituţiei pentru Pilonul 2 este necesară pentru că presiunea pe sistemul de pensii de stat va fi din ce în ce mai mare, iar veniturile viitorilor pensionari trebuie completate mai consistent cu Pilonul 2.

În expunerea de motive se arată că legea din 2004 prevedea o creștere treptată a contribuției de la 2% la 6% în decurs de 8 ani, cu un ritm anual de 0,5 puncte procentuale, dar calendarul nu a fost respectat.

Între timp, crizele economice și financiare din ultimii 15 ani au dus la derogări și amânări succesive. „Toate prognozele demografice și financiare arată foarte clar că, după anul 2030, sistemul public de pensii Pilonul 1 va avea mari dificultăți în a asigura o rată decentă de înlocuire a salariului prin pensie”, susțin inițiatorii.

Aşadar, Pilonul 2 de pensii necesită o susţinere puternică şi accelerată în vederea creşterii considerăbile a acumulărilor în conturile individuale ale celor peste 8,4 milioane de participanţi, în condiţiile în care foarte mulţi vor solicita acest drept în aproximativ 5-10 ani, se mai arată în expunerea de motive.

"Relativul impact bugetar pe componenta de venituri va fi resorbit prin veniturile mai mari (din contribuţii sociale/impozit pe salarii) deteminate de eliminarea unor facilităţi fiscale în anii 2024-2025 (sectorul IT, construcţii, agricultură). Mai mult decât atât, prin modul de transfomare a contribuţiilor la Pilonul 2 în unităţi investiţionale, impactul bugetar pe temen mediu şi lung va fi unul pozitiv: impact pozitiv asupra finanţării pieţei de capital, impact pozitiv asupra finanţării datoriei guvemamentale etc.", potrivit documentului.

Proiectul de lege va fi dezbătut de Camera Deputaților, care e for decizional.