O nouă controversă în legătură cu sistemul de pensii! Țările care oferă a 13-a pensie pentru persoanele vulnerabile

O nouă controversă se ridică în legătură cu sistemul de pensii. Subiectul de discuție este a 13-a pensie, un supliment acordat persoanelor vulnerabile.

Sursa foto: Olga Shumytskaya / Getty Images

Deși acest beneficiu este în vigoare în unele țări precum Ungaria sau Polonia, și va fi supus unui referendum în Elveția, în România acesta nu este disponibil și nici nu va fi acordat după implementarea noii legi din septembrie.

În schimb, autoritățile noastre evidențiază inițiative precum voucherele pentru alimente în valoare de 250 de lei, distribuite la fiecare două luni, și cardurile pentru energie, destinate plății facturilor sau procurării de lemne.

Reforma legislativă în domeniul pensiilor propune recalcularea acestora, inclusiv introducerea de puncte de stabilitate pentru cei care rămân în sistem peste 25 de ani de cotizare, potrivit Ziarul Profit.

Astfel, se va acorda 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Pensiile care scad după recalculare. Marius Budăi a explicat care sunt românii care pierd bani din pensie

”În situația în care, urmare a recalculării drepturilor de pensie conform alin. (1), prin valorificarea venitului total lunar realizat, prevăzut la art. 139 alin. (1) din lege, rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, se acordă cuantumul și numărul de puncte rezultate în urma recalculării”, se arată în noua lege a pensiilor.

Asta înseamnă că, dacă după recalculare, reiese o sumă mai mică decât cea aflată în plată, venitul persoanei în cauză ar urma să scadă.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a ținut să explice însă că veniturile pensionarilor nu vor scădea după recalculare. Potrivit acestuia, pensiile care ar urma să scadă în urma recalculării vor rămâne la cuantumul aflat în plată la acel moment. Există însă și mici excepții.