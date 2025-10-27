Convoaie cu blindate se vor deplasa pe principalele șosele din țară pentru exerciții NATO. Recomandările Armatei pentru șoferi

1 minut de citit Publicat la 18:38 27 Oct 2025 Modificat la 18:38 27 Oct 2025

Mai multe convoaie ale Armatei Române, având în compunere inclusiv vehicule blindate, se vor deplasa, în următoarele zile, pe principalele șosele din țară, pentru activități de pregătire practic-aplicativă în terenurile de instrucție din apropierea cazărmilor, potrivit unui anunț transmis de Forțele Terestre Române.

"În perioada următoare, convoaie de personal și tehnică militară din Brigada 81 Mecanizată "General Grigore Bălan" se vor deplasa pe drumurile publice din teritoriul național. Militarii desfășoară atictivități de pregătire practic-aplicativă în terenurile de instrucție din apropierea cazărmilor, conform planurilor aprobate pentru anul în curs", menționează anunțul difuzat de Forțele Terestre Române.

În acest context, Poliția militară le recomandă participanților la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile și semnalele polițiștilor care vor însoți convoaiele militare.

Peste 5.000 de militari, mobilizați la exercițiul NATO „DACIAN FALL 2025”

Comunicatul Forțelor Terestre Române nu oferă detalii despre exercițiul vizat. În această perioadă, NATO desfășoară exercițiul multinațional „DACIAN FALL 2025” în România și Bulgaria.

Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei.

Planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), din București, exercițiul se va derula simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) și Novo Selo (Bulgaria).

“DAFA 25 are ca obiectiv principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria”, anunța luna trecută MapN.

În cadrul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați pe teritoriul României, pentru a se antrena alături de națiunea gazdă și ceilalți aliați. În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă NATO, condus de Italia, va desfășura exerciții conexe integrate în DAFA 25.