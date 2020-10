Poliţiştii ameninţă că îşi suspendă activitatea dacă Guvernul nu le dă suplimentul de risc de 2.500 de lei. "Ministrul Vela este în campanie"

Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol acuză faptul că poliţiştii nu au fost incluşi, alături de celelalte categorii profesionale, la acordarea acestei bonificaţii de în valoare de 2.500 de lei.

Asta, deşi oamenii legii sunt printre cei mai expuşi, fiind permanent în stradă pentru a veghea la respectarea măsurilor cu care guvernanţii speră că combată pandemia.

Într-o intervenţie la Antena 3, Andreica a susţinut că ministrul Marcel Vela nu i-a sprijinit pe angajaţii din Minister să primească suplimentul de risc şi a amintit că, de la începutul pandemiei, peste 4.000 de poliţişti s-au infectat cu COVID-19.