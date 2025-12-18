Fermierii amenință cu proteste masive și în România: Ieșim chiar dacă ne arestează. Bolojan nu agreează agricultura

Fermierii amenință cu proteste masive și în România. Foto: Agerpres

Aproximativ 100 de fermieri români se numără printre protestatarii care se află joi la Bruxelles, lângă instituțiile europene. Ștefan Muscă, preşedintele Sindicatului Fermierilor Patrioţi, a declarat la Antena 3 CNN, că se pregătește o astfel de manifestație și în România. Acesta spune că „Mercosur distruge toți fermierii din Europa” și dă vina pe premierul Ilie Bolojan pentru această situație. „Domnul prim-ministru nu agreează agricultura din România”.

Ștefan Muscă: Nu suntem de acord cu acordul Mercosur și nu suntem de acord că s-a tăiat bugetul. Ne-a tăiat extraordinar de mulți bani din bugetul care urmează, nu suntem de acord, pentru că am traversat momente dificile, după patru-cinci ani de secetă, iar acest acord ne va distruge toți fermierii din Europa, nu doar din România.

N-am avut posibilitatea să trimitem decât în jur de 100 de fermieri, dar urmează să facem un protest și în România, pentru că acest domn prim-ministru și-a întors fața de la agricultură. Nu am primit banii de la APIA, nu ne-a dat banii de motorină pe trimestrul doi, nu vrea nici să audă de făuritorii de grade de România.

Nu mai putem funcționa mai departe pentru că avem peste 200.000 de ferme care sunt în insolvență, nu știu dacă mai scăpăm din ele ceva, nu mai putem să mai funcționăm. Grupuri de investiții cumpără ferme pe fiecare zi în România. Nu mai putem să mai înaintăm decât cu riscul să ieșim stradă, chiar dacă arestează 10, 15, 20, 30 dintre noi, noi trebuie să cerem dreptul de a munci în țara românească. Noi suntem producători de hrană și vrem să hrănim poporul român cu o mâncare sănătoasă românească.

Săptămâna viitoare ne întâlnim toți liderii, stăm de vorbă să vedem care e situația, pentru că orice documente pe care le-am depus la Comisia de Agricultură, la Guvern nu ne-a luat în seamă, nu ne-a chemat nici măcar la dialog să ne spună care sunt situații. Noi nu vream să luăm banii de la bugetul de stat, nu vreau să ne dea decât banii care ne aparțin, că vin de la comunitatea europeană. Noi nu vrem altceva decât să fim respectați, cum și noi ca firme respectăm să ne ducem la ANAF și le dăm banii la timp, adică către bugetul de stat plătim la timp, așa vrem și noi să fim respectați față de statul român. Nu ne interesează ce fac cei, nu ne interesează politica.

Am discutat și cu domnul ministrul al Agriculturii, el se împiedică de domnul Bologan, orice documente pe care le-a depus fiind cu foarte mare târziere, pentru că domnul prim-ministru nu agreează agricultura din România.

Săptămâna viitoare vom lua o decizie când va fi data de ieșire în stradă, nu avem altă posibilitate. (...) Noi nu vrem să deranjăm, suntem niște oameni pașnici.