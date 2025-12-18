Poliţia avertizează asupra unui nou mod de fraudă. Ce mesaje au trimis hackerii şi cum se pot feri românii de aceste escrocherii

Poliţia Română a transmis că, în ultima perioadă, au apărut mai multe pagini și mesaje online care impersonează Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Poliția Română, având ca scop inducerea în eroare a cetățenilor și obținerea de bani, date financiare și cu caracter personal. Românii sunt anunțați că dispozitivul lor a fost restricționat, pe motiv că ar fi accesat în mod repetat site-uri care conțin materiale interzise. Pentru a debloca dispozitivul și pentru a evita presupusele consecințe legale, utilizatorului i se solicită achitarea unei amenzi de 1.250 de lei, conform Poliţiei Române.

"Aceste pagini afișează mesaje alarmante prin care utilizatorii sunt anunțați că dispozitivul lor a fost restricționat, pe motiv că ar fi accesat în mod repetat site-uri care conțin materiale interzise conform legislației românești. În mesaj se menționează, în mod fals, că a fost primită o notificare din partea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, se atribuie un număr de caz care nu există în realitate și este indicat un ofițer desemnat fictiv.

Conținutul mesajului susține că dispozitivul ar fi fost blocat din cauza accesării unor materiale care ar încălca Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, fiind invocate inclusiv articolele 374 și 375 referitoare la pornografia infantilă. Sunt menționate abuzuri sexuale asupra copiilor, pornografie extremă cu violență gravă și bestialitate, pe care se presupune că le-a comis persoana care a accesat linkul și sunt prezentate ca reprezentând un risc major pentru securitatea cibernetică națională.

"Pentru a debloca dispozitivul și pentru a evita presupusele consecințe legale, utilizatorului i se solicită achitarea unei amenzi de 1.250 de lei, într-un termen foarte scurt, de regulă două ore. Plata este cerută prin card bancar, urmând instrucțiunile afișate pe ecran.

Mesajul conține și un avertisment potrivit căruia neplata amenzii în termenul stabilit ar duce la suspendarea permanentă a dispozitivului și la declanșarea unei investigații din partea autorităților D.N.S.C.

De asemenea, sunt menționate, în mod abuziv, pedepse severe, precum închisoarea de până la 10 ani, amenzi substanțiale și înscrierea în registrul agresorilor sexuali.

Un indiciu clar că aceste mesaje sunt false îl reprezintă numeroasele greșeli gramaticale și de exprimare, cum ar fi „Actiune Requerită” în loc de posibil „acțiune necesară” sau folosirea unor forme greșite precum „restriceăă” în loc de „restricționat”. Aceste erori, alături de formulările incoerente și utilizarea incorectă a prevederilor legale, demonstrează că nu este vorba despre o comunicare oficială.

Acest tip de mesaj este un fals, creat special pentru a speria utilizatorii și a-i determina să plătească sume de bani. Scopul real este inducerea în eroare și sustragerea de sume de bani, dar și colectarea ilegală a datelor cu caracter personal, precum și colectarea datelor financiare, în vederea folosirii ulterioare în alte fraude.

Autoritățile române nu blochează dispozitive prin astfel de mesaje și nu solicită plata amenzilor prin pagini web, pop-up-uri sau sub presiunea timpului. Orice astfel de notificare trebuie ignorată și raportată, pentru a preveni ca alți cetățeni de bună-credință să devină victime", a comunicat Poliţia Română.

Sfaturi de la Poliţie

"În acest sens, recomandăm prudență cetățenilor și oferim mai multe măsuri de contracarare și protecție privind acest mod de operare:

Nu efectuați nicio plată întrucât autoritățile române nu solicită plata amenzilor prin pop-up-uri, pagini web sau mesaje care impun termene foarte scurte.

Nu introduceți date personale sau financiare, respectiv date de card, C.N.P., adresă, număr de telefon sau alte informații personale ori sensibile pe site-uri necunoscute.

Nu dați click pe linkuri suspecte în care sunt prezentate mesaje alarmante, reclame sau ferestre pop-up.

Închideți imediat pagina sau mesajul fără a interacționa cu conținutul.

Verificați informațiile doar pe canale oficiale ale Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau Poliției Române pentru orice comunicare reală.

Actualizați sistemul de operare și aplicațiile în vederea reducerii riscului exploatării vulnerabilităților de securitate.

Folosiți un program antivirus actualizat care poate bloca pagini malițioase și tentativele de phishing.

Schimbați imediat parolele dacă ați interacționat cu mesajul, în special parolele conturilor bancare, de e-mail și rețele sociale.

Contactați banca, dacă ați introdus datele cardului în vederea blocării cardului și pentru monitorizarea tranzacțiilor suspecte.

Raportați incidentul autorităților competente, Poliția Română sau Directoratul Național de Securitate Cibernetică".