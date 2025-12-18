De la mașini hibride la cipuri open-source: Paul Medinceanu, tânărul inginer care transformă eficiența energetică în soluții reale

A absolvit ca șef de promoție, iar lucrarea sa de licență, "Convertor DC-DC hibrid", a fost desemnată cea mai bună lucrare de licență în 2023.

De la vehicule hibride și infrastructuri energetice, până la dispozitive portabile și circuite integrate, performanța sistemelor de conversie a puterii depinde de arhitectura hardware, dar și de strategiile inteligente de control. În acest cadru se înscriu realizările lui Paul Medinceanu, inginer specializat în microelectronică și managementul puterii, care a fost înscris în campania națională "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, derulată la de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ca recunoaștere a contribuțiilor sale inovatoare în domeniul electronicii de putere și al circuitelor integrate.

Tânărul a dezvoltat două proiecte complementare - un convertor DC-DC hibrid pentru aplicații auto și un periferic PWM open-source implementat ca circuit integrat digital. Cele două proiecte propun soluții concrete pentru creșterea eficienței energetice prin inovație tehnologică reală.

Drumul lui Paul Medinceanu în inginerie începe la Universitatea Politehnica Timișoara, unde, între 2019 și 2023, a urmat studiile de licență în cadrul secției Electronică Aplicată, specializarea Microelectronică. A absolvit ca șef de promoție, iar lucrarea sa de licență, "Convertor DC-DC hibrid", a fost desemnată cea mai bună lucrare de licență în 2023. Pregătirea sa a continuat la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, unde a urmat un master în Microelectronică Avansată. Din 2025, Paul este doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, cu o temă de cercetare axată pe gestionarea puterii pentru circuite integrate în tehnologii semiconductoare emergente - un domeniu-cheie pentru viitorul electronicii.

Primul proiect major care i-a adus recunoaștere este lucrarea de licență: Convertor DC-DC hibrid. În mașinile hibride există, de regulă, două baterii - una de 12 V pentru electronica de bord și una de 48 V utilizată la pornire și asistarea motorului termic. Convertorul DC-DC are rolul de a transfera eficient energia între aceste două niveluri de tensiune. Inovația proiectului a constat în utilizarea unei topologii hibride, care reduce dimensiunea componentelor electronice și integrarea tranzistoarelor pe bază de nitrură de galiu (GaN), mai eficiente decât cele clasice pe siliciu. Rezultatul a fost un convertor cu dimensiuni reduse și eficiență crescută, potrivit pentru aplicații auto moderne. Spațiul economisit poate fi folosit pentru mărirea capacității bateriei, contribuind indirect la reducerea consumului și a emisiilor.

După finalizarea licenței, Paul Medinceanu a mers mai departe, dincolo de cerințele academice, dezvoltând un proiect independent: Periferic PWM Open-Source, realizat pe infrastructura internațională Tiny Tapeout. Acest proiect presupune proiectarea unui circuit integrat digital real, fabricat pe siliciu, folosind exclusiv unelte software open-source. Practic, cipul este împărțit în sute de blocuri, iar fiecare participant poate implementa propriul circuit la un cost redus. După fabricație, proiectele devin testabile în mod real, nu doar teoretic.

Perifericul dezvoltat de Paul este un modul digital care generează semnale PWM configurabile, utilizate pentru controlul convertoarelor de putere sau al motoarelor electrice. Modulul include funcții avansate precum semnale sincronizate și timp de pauză (deadband), care pot contribui la creșterea eficienței sistemelor energetice, de această dată prin control inteligent, nu prin hardware de mare putere. Un aspect esențial al proiectului a fost documentarea completă a întregului proces, de la idee și arhitectură până la testare. Această documentație s-a transformat într-un articol științific prezentat la o conferință internațională din Portugalia (MELECON) și premiat la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești.

Performanțele lui Paul Medinceanu sunt susținute de numeroase distincții, printre care: premii la concursuri naționale de proiectare de cablaje și circuite integrate; locul III la concursul de circuite integrate analogice "Tudor Tănăsescu"; locul II la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2024, pentru lucrarea dedicată perifericului PWM open-source, dar și recunoașterea oficială a lucrării de licență drept cea mai bună din domeniu.

Din 2025, Paul Medinceanu este cercetător în cadrul Institutului CAMPUS, în echipa de cercetare AMPLIPH, unde își continuă activitatea în zona managementului de putere și a circuitelor integrate. Prin cele două proiecte - unul aplicat, industrial, celălalt orientat spre microelectronică și open-source - Paul Medinceanu demonstrează că inovația reală apare la intersecția dintre rigoare academică, curaj tehnologic și deschidere către viitor.

Tocmai această viziune l-a adus în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ca exemplu de tânăr care construiește, pas cu pas, soluții pentru lumea de mâine.