Ilie Bolojan este acuzat că "urăște salariații şi cetățenii". Bogdan Hossu: "Se doreşte un fel de răzbunare"

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Liderul Confederației Naționale Sindicale "Cartel Alfa" (CNS Cartel Alfa), Bogdan Hossu, a spus joi, în direct la Antena 3 CNN, că Ilie Bolojan "urăşte salariaţii şi cetăţenii". Declaraţia vine după protestul din faţa Palatului Cotroceni din cauza înghețarii salariilor și tăierilor anunțate de Guvern, la care membrii sindicatelor au adus chiar şi "Bradul Austerităţii".

"În momentul în care nu vor fi focalizați pe problematica României, rezultatul va fi un derapaj social puternic, cu efecte negative pentru toată lumea. Pentru că, pe de o parte, există o contradicție: justificarea cu 1 iulie este că se dorește protejarea capitalului, a patronatului. Dar problema de fond este ignorată: avem deja o inflație latentă din cauza politicilor energetice. De la 1 aprilie începe liberalizarea gazului, iar toți experții recunosc că aceasta va avea un efect de creștere a inflației cu încă șapte puncte procentuale peste nivelul existent în prezent. Avem creșteri de taxe și impozite de la 1 ianuarie și, în același timp, companiile se plâng că, practic, nu mai au cui să-și vândă producția pe care o realizează.

Decizia privind îngheţarea salariului minim ar putea veni săptămâna viitoare. Întrebat "ce mai puteţi face", Hossu a spus că sindicatul i-a cerut deja Preşedintelul "să pună la masă și să dialogheze cu toate persoanele implicate în acest conflict social"

"Guvernul am constatat că este complet opac la dialogul social, lucru pe care parțial l-am observat și în cadrul coaliției. Noi am cerut Președintelui ca, potrivit prevederilor constituționale, să se pună la masă și să dialogheze cu toate persoanele implicate în acest conflict social, pentru că este un conflict social. Una este să rezolvi situația pe linia dialogului social și alta este să o rezolvi prin alte metode, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Bulgaria sau în Belgia", a adăugat el.

Hossu a spus că percepţia "marii majorităţi" a membrilor din sindicat este că "Bolojan urăşte salariaţii şi cetăţenii

"Percepția marii majorități a membrilor noștri de sindicat este că domnul Bolojan urăşte salariații și cetățenii. Pentru că măsurile de austeritate care sunt luate sunt contradictorii, incoerente și, de fapt, conduc la situația în care nu se urmărește ținta pe care, cel puțin declarativ, toată lumea o recunoaște: reducerea deficitului excesiv. Pur și simplu se dorește un fel de răzbunare împotriva unui segment al societății, pentru că nu este normal să îngheți salarii și să reduci venituri", a subliniat el.

