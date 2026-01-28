Crește numărul de studenți care renunță la facultate în Capitală și marile orașe. Le lipsesc 1000 de euro/lună pentru a putea trăi aici

2 minute de citit Publicat la 23:45 28 Ian 2026 Modificat la 23:47 28 Ian 2026

Studenți în amfiteatrul Facultății de Stomatologi, Bucureși. Tot mai mulți tineri abandonează studiile în marile centre universitare, din cauza costului ridicat al vieții în aceste orașe. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Fără ajutor financiar de la părinți, viața în Capitală, dar și în alte mari orașe devine un test de supraviețuire pentru tinerii veniți la studii.

Calcule făcute de Antena 3 CNN și bazate pe date oficiale recente arată că un student care locuiește singur are nevoie de cel puțin 5.000 pe lună pentru a rezista în București.

Chiria rămâne principala povara financiară cea mai mare, urmată de utilități, hrană și transport.

Pentru că nu-și pot permite aceste cheltuieli, numeroși studenți renunță la facultate și se întorc în localitățile natale.

Este valabil inclusiv pentru cei care au ales să muncească în paralel cu studiile.

"Momentan locuiesc cu ai mei, tocmai pentru că nu mai puteam să locuiesc singură", mărturisește o studentă din București.

"Înainte, cu 100 de lei îți luai o pungă cu alimente, iar în prezent nu-ți iei mai nimic", constată, la rândul său, un student din Capitală.

Chiria lângă universități atinge cote amețitoare

Surse din piața imobiliară arată că, în zonele centrale sau pe lângă sediile de facultăți sau universități, chiria poate ajunge la 400 - 500 de euro pe lună, dacă e vorba de o locuință veche.

În cazul noilor ansambluri rezidențiale, chiria în astfel de zone pentru o garsonieră se poate ridica la 500 - 700 de euro.

"La chirie se adaugă utilitățile, care în perioada iernii ajung la 400-500 de lei pe lună. Mâncarea îl obligă pe tinerii studenți să mai scoată din buzunar 1000 - 1200 de lei pe lună. Urmează costurile cu transportul, telefonia și internetul, estimate la 200 - 250 de lei pe lună.

Dacă adăugăm încă 200 de lei pentru îmbrăcăminte și o sumă minimă echivalentă pentru viața socială și facem totalul, remarcăm că nota de plată pentru traiul lunar în București se rotunjește la sau chiar depășește pragul de 5.000 de lei", a relatat Daria Gheorghe, jurnalist Antena 3 CNN.

"Soluția este una la fel ca în Occident: să stai împreună cu niște colegi sau prieteni într-un apartament închiriat, să împărțiți cheltuielile", punctează Adrian Negrescu, analist economic.

Lider ANOSR: Rata abandonului universitar crește, pe fondul austerității guvernamentale

Costul traiului în marile orașe presează asupra statisticilor care consemnează creșterea abandonului școlar.

"Oricum, rata de abandon universitar, în principal, era pe o pantă ascendentă și cu atât mai mult (crește) pe fondul măsurilor de austeritate adoptate în cursul anului anterior", semnalează Sergiu Covaci, președinte, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

Studenții care se califică pentru bursă socială pentru anul universitar 2025-2026 primesc 925 lei pe lună, însă acești bani nu acoperă nici jumătate din cheltuielile lunare, fără chirie.

În plus, conform statisticilor, doar 15% dintre studenți găsesc un loc de cazare în căminele universităților.