Creșterea salariului minim pentru 2027 va fi discutat în zilele următoare de Guvern, sindicate și patronate

Președintele BNS a spus că niciodată reprezentanții mediului de afaceri „nu au venit să îmbrățișeze” o propunere de majorare a salariului minim. Sursa foto: Getty Images

Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat luni că în urma întâlnirii reprezentaților confederațiilor sindicale cu premierul Luca Niculescu s-a stabilit ca în următoarele zile în cadrul unui Consiliu Național Tripartit să aibă loc discuții în vederea stabilirii salariului minim pe economie pentru anul viitor, potrivit Agerpres.

„Am prezentat astăzi toate cele cinci confederații sindicale o agendă de lucru în 13 puncte. O agendă de lucru care vizează în principal elemente care țin de piața muncii. Aș începe prin mențiunea referitoare la salariul minim, de asemenea, la o regândire a fiscalității pe muncă, pentru că avem o problemă cu fiscalitatea excesivă, mai ales în ceea ce privește salariile mici. Nu am avansat în această seară absolut nicio cifră. Am primit vineri, săptămâna trecută, de la Guvern punctul de vedere al Ministerului Muncii și al institutului care a analizat, în baza prevederilor legislației naționale. Trebuie să vă reamintesc că această creștere a salariului minim nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat, este rezultatul transpunerii Directivei europene cu salariul minim, e o politică în domeniul salariului minim care trebuie să fie în fiecare stat membru al UE, creată pe baza unui mecanism transparent, tripartit - guvern, patronat, sindicate - și predictibil, nu cum avea România până acum doi ani de zile, când fiecare guvern venea cu formule diferite în funcție de conjunctură de interesul politic”, a afirmat Costin după consultările de la Palatul Victoria.

El a punctat că România are o lege în vigoare și trebuie să respecte acest mecanism.

„Ministerul Muncii are obligația ca în fiecare toamnă, pe baza unor indicatori publici, care vin de la prognoză, să construiască o predeterminare a valorii salariului minim, urmând ca în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, care ne-a fost confirmat în această seară de premier, va fi convocat în zilele următoare, moment în care vom discuta cu date și cu cifre, plecând de la propunerea pe care a avansat-o Ministerul Muncii vineri și continuând cu ceea ce o să lansăm mâine în spațiul public, o analiză complexă asupra salariului minim, fiscalității pe muncă și pe salariul minim, impactul asupra mediului de afaceri a creșterii salariului minim”, a spus Costin.

Dumitru Costin, întrebat despre reticiența patronatelor

Președintele BNS a susținut că niciodată reprezentanții mediului de afaceri „nu au venit să îmbrățișeze” o propunere de majorare a salariului minim, întrebat despre poziția exprimată deja de aceștia.

„Mâine vă prezentăm ceea ce înseamnă impactul asupra mediului de afaceri a creșterii salariului minim de la 1 ianuarie 2027. Așteptăm, în afara unor declarații, nu i-am auzit niciodată ca în momentul în care vreun guvern a venit cu vreo propunere de creștere a salariului minim să îmbrățișeze propunerea. Ei spun nu se poate, o să vă prezentăm mâine analiza și așteptăm să vină și ei cu contraanaliză, nu doar cu declarații, ieșim și spunem nouă nu ne convine aia, așteptăm să vedem cu argumente, cum vin”, a adăugat el.

Acesta a fost întrebat și dacă s-a stabilit un calendar pentru noua Lege a salarizării.

„Pentru Legea salarizării i-am comunicat în această seară premierului - pentru că premierul ne-a anunțat în finalul întâlnirii de astăzi că, cu excepția subiectului salariului minim, care va fi un subiect ce va fi tranșat până la sfârșitul acestei luni, pentru că e nevoie și de o construcție a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale, care are nevoie, printre altele, și de salariul minim stabilit, aprobat prin hotărâre de guvern, pe celelalte subiecte pe care le-am avansat astăzi și le-am explicat vom primi în zilele următoare un feedback de la Guvern”, a răspuns Costin.

El a precizat că punctul de vedere al sindicatelor în privința noii Legi a salarizării este acela de a dialoga cu partea guvernamentală, dar ordonatorii de credit trebuie să fie obligați prin ordonanță de urgență să pună la dispoziția Guvernului toate datele privind salarizarea.

„Pentru asta avem nevoie ca acest Guvern, prin ordonanță de urgență, repet, în regim de urgență, trebuie să ceară, sub sancțiuni financiare, adresate ordonatorilor de credite din România, să pună la dispoziția Guvernului, Ministerului Muncii și Ministerului de Finanțe, defalcat, salariul de bază pe fiecare ordonator de credit, sporuri, stimulente, bonusuri, tot. (...) A existat din partea ministrului de Finanțe, care, pe lângă problemele de natură bugetară pe care le-am menționat, a ținut să ne spună că din lista noastră de 13 puncte, două, să zic așa, ar avea un impact imediat, pentru că salarizarea în sectorul bugetar, chiar dacă o începem acum, nu o vom putea termina decât în maxim șase luni de zile, deci putem să discutăm undeva de la jumătatea lui 2027 încolo, nu înseamnă, acum, presiune pe buget și pe zona de rectificare bugetară și mai ales pe proiectul de buget care va fi prezentat Parlamentului”, a declarat Costin.