Cristi Popovici, reportaj exclusiv din Transnistria: "Filmatul şi fotografiatul sunt interzise aproape peste tot"

"Am fost la Tiraspol, am făcut un super reportaj si nu am (mai) fost arestat. O poveste din Transnistria!

Plănuiam de mult sa ajung in Transnistria. Am fost noi la razboi, nu ne mai speriem asa ușor când ne amenință unii cu armele. Elanul mi s-a tăiat acum vreo doua săptămâni, cand doi jurnaliști romani au fost arestați in Tiraspol, pe motiv ca filmează pe strada.

Dar mi-am luat inima in dinți si, bazându-mă pe norocul care m-a ținut teafăr peste tot pe unde am umblat, inclusiv in Ucraina, am plecat dimineața in Transnistria. Emotii cat mine de mari, mai ales ca nu mai voiam sa fiu arestat din nou, dupa o experienta complicata prin Lvov.

Si iata-ma de dimineață, in rata de Tiraspol, eu, 10 moldoveni cu sarsanale dupa ei si alți 5 transnistreni care se întorceau de la nu știu ce targ de animale din Chișinău. Într-un microbuz de ziceai că acum ii sar roțile, șoferul era cel puțin Hamilton cand lua titluri mondiale. Înăuntru, saună de mi-au căzut blugii de pe mine la sosire. Am trecut de la XL la L in doar doua ore.

Ajungem la vamă. Da, intre Republica Moldova si Transnistria este o pseudo-vamă, cu grăniceri, control si tot ce trebuie. Trec testul limbii ruso-moldoveneasca, dau din cap la ce zice vameșul, zâmbesc ca la reclamele vechi de la Colgate si, printr-un miracol, primesc o hârtie de ședere de 24 de ore.

Spre pranz, iacata-ma-s in Rusia din Republica Moldova. Statui cu Lenin peste tot, seceri și ciocane, alfabet chirilic, polițiști, militari, armata a 14-a, filtre ca-n război la întrările în oraș si mulți, foarte mulți vorbitori de rusă.

Și acum, curiozități din Transnistria:

1.O călătorie cu maxi taxi - 5 ruble, aproximativ 1 leu si 50 de bani românești. Ieftin ca braga!

2.Au moneda proprie - rubla transnistreana, recunoscuta doar aici, in restul lumii este o hârtie fara valoare

3.Cardurile Visa sau Mastercard nu funcționează. Doar cardurile emise de băncile locale pot fi folosite la plăti

4.Cu mici, foarte mici excepții, nu exista chitanțe sau bonuri fiscale.

5.Puteți schimba aproape orice valuta, inclusiv lei românești în ruble transnistrene la casele de schimb valutar

6.Filmatul si fotografiatul sunt interzise aproape peste tot. Sunt semne cu fotografiatul interzis lângă toate instituțiile publice. Daca te prinde politia, poți fi reținut pana la trei zile pentru acuzații inventate, precum spionaj, cum au pățit-o jurnalistii romani acum două săptămâni.

Si acum apare dilema! Dar chiar nu filmez eu nimic aici? Pai am venit doar pentru povesti? Ei, prieteni, am făcut un super reportaj cu singura scoala cu predare in limba română din Tiraspol. O insula de Românie in Rusia din coasta noastră. Cu interviuri, cu tot ce trebuie la televizor. Cu niște super profesori care dau totul ca tinerii de acolo sa nu sfârșească pe front carne de tun pentru ruși.

Durează un pic pana e gata, voiam doar sa va "tease-uiesc" nițel. Acum sunt doar bucuros ca n-am ajuns in arest, desi ma luaseră la ochi polițiștii locali de câteva ori. Va arat totul in reportaj, peste câteva zile. Pana atunci, Tiraspol in imagini!", a povestit Cristi Popovici.