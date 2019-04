Cristian Bușoi: Bugetul Capitalei este făcut din pix. Nu vom vota așa ceva

PNL va vota împotriva proiectului de buget al Capitalei, pentru că acesta este "făcut din pix", cu venituri supraevaluate, a declarat joi preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, el precizând că ''doar cheltuielile stricte de funcţionare şi câteva spectacole, evenimente şi alt gen de paraghelii vor fi realizate din banii bucureştenilor'', nu proiectele cu adevărat importante.



"Săptămâna viitoare, miercuri, are loc şedinţa Consiliului General şi se dezbate şi bugetul Capitalei. O spun clar şi răspicat de la început: consilierii noştri generali vor vota împotriva proiectul de buget propus de administraţia PSD şi de doamna primar Gabriela Firea. În primul rând, este un buget făcut din pix cu venituri supraevaluate ca să arate bine. Vă dau doar un singur exemplu, în 2018 iniţial s-au programat 5,7 miliarde de lei ca şi venituri, s-au încasat, s-au adus la buget 4,1 miliarde lei, mult sub ceea ce s-a prognozat. Deşi anul trecut au fost venituri de 4,1 miliarde, acum se propun venituri de 6,7 miliarde lei, total nerealist, puse din pix, doar ca să dea bine şi ca să acomodeze tot felul de proiecte care în realitate nu vor fi făcute nici în 2019", a afirmat Buşoi, într-o conferinţă de presă.



El a spus că bugetul este mai mic pe partea de venituri din cote defalcate din subvenţii, susţinând că au fost tăiate peste 500 milioane de lei pentru că "Guvernul s-a răzbunat pe bucureşteni şi din pricina conflictului pe care îl are PSD cu primarul general".



"Vedem în continuare pe partea de cheltuieli aceleaşi interese ale administraţiei Primăriei Capitalei spre spectacole, evenimente, biserici, monumente. Din păcate, nu investiţii. Foarte puţine investiţii la RADET şi la Societatea de Transport Bucureşti. Sunt 1,6 miliarde în buget, dar cei mai mulţi bani sunt pentru subvenţii, pentru funcţionarea acestor societăţi. Dacă vorbim de investiţii pentru termoficare, că RADET a intrat în faliment, se propun 74 milioane de lei, mult sub cei cel puţin 250 milioane de euro, bani care ar putea veni din fonduri europene, necesari pentru o parte din reabilitări, iar la Societatea de Transport Bucureşti sunt doar 51 de milioane de lei propuşi. În mod evident parcul auto al Bucureştiului nu se va putea moderniza cu aceşti bani", a adăugat Buşoi.



Liberalul a susţinut că au crescut sumele pentru asistenţă socială - până la 600 milioane de lei, iar la Administraţia străzilor se taie 226 milioane de lei, bugetul va fi doar de 150 milioane de lei.



"Şi la sănătate avem mai puţin cu 100 milioane de lei decât în 2018, 441 milioane de lei prognozaţi. Cred că nimeni nu-şi mai închipuie că acel spital metropolitan, pe care PNL l-a acceptat şi îl vrea făcut, dar din păcate nu va fi făcut de actuala administraţie. Se dau însă 20 milioane de lei la Catedrala Mântuirii Neamului, se va ajunge la 95 milioane de lei bani din partea administraţiei Bucureştiului. Dacă la spectacole, la evenimente, la paranghelii, la bani pentru catedrală lucrurile stau relativ bine, din păcate lucrurile nu stau deloc bine la adevăratele probleme ale Bucureştiului - traficul şi termoficarea", a mai spus Buşoi.



În opinia sa, bugetul este prost făcut.



"În concluzie, Bucureştiul ar avea bani, dar acest buget, la fel ca şi bugetele anilor trecuţi, este prost făcut şi mai ales supraevaluat la nivel de venituri, aşa încât se va vedea că doar cheltuielile stricte de funcţionare şi câteva spectacole, evenimente şi alt gen de paraghelii de genul acesta vor fi realizate din banii bucureştenilor şi, aşa cum am văzut în aceşti ani, capacitatea de a finaliza proiecte cu adevărat importante pentru bucureşteni este destul de redusă, capacitatea administraţiei PSD este de plâns, din păcate", a conchis Buşoi.