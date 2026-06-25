Cristian Mungiu, despre "interesul naţional": Mă interesează dacă persoana aceea s-a păcălit pe sine, să creadă că face o treabă bună

Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026 cu lungmetrajul "Fjord". Sursa foto: Getty Images

Regizorul Cristian Mungiu, dublu laureat al premiului Palme d'Or, a avertizat joi, la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), că societatea traversează o perioadă de radicalizare şi violenţă, iar singura soluţie este dialogul bazat pe răbdare şi înţelepciune. În opinia regizorului, România se confruntă şi cu o criză morală, iar apelurile frecvente la "interesul naţional" sunt lipsite de conţinut dacă nu sunt susţinute de integritatea celor care le invocă., notează Agerpres.

"Societatea s-a radicalizat şi mai mult. (...) Încerc să spun o poveste care relatează o întâmplare în care valorile valorile sunt foarte diferite şi s-o spun cu îndemnul acesta, cum ieşim din această criză a radicalizării, pentru că la nivelul acesta de violenţă socială pe care îl avem noi, următorul pas este să ne apucăm de gât de-a dreptul şi să ne târâim unul pe altul de pe pod, în apă.

Trăim într-o lume destul de violentă şi în care răbdarea e cam la limită şi vedem în cât de multe locuri cedează acest rest de răbdare şi ies la iveală conflictele. Ideal ar fi să încercăm înainte să fi ieşit la iveală, să vedem dacă găsim mici resurse de înţelepciune şi nişte resurse de răbdare, pentru că dialogul implică răbdare şi dialogul implică să nu fii sigur că ştii adevărul şi că îţi aparţine doar ţie şi toţi ceilalţi nu au cum să fie decât de partea greşită a lucrurilor", a afirmat Mungiu.

Pune la îndoială "interesul naţional"

În opinia regizorului, România se confruntă şi cu o criză morală, iar apelurile frecvente la "interesul naţional" sunt lipsite de conţinut dacă nu sunt susţinute de integritatea celor care le invocă.

"Dacă ne uităm ce se întâmplă inclusiv zilele astea în România, o să vedem că nivelul nostru de moralitate e (...) foarte discutabil şi foarte interpretabil.

Când aud această expresie mult folosită zilele astea şi golită de orice conţinut, numită interes naţional, mai interesant pentru mine e să îmi pun problema dacă persoana care iese la ştiri seara şi vorbeşte despre interesul naţional, asta e mai interesant pentru mine, mă interesează dacă persoana aceea, seara când ajunge acasă se poate uita în oglindă şi s-a păcălit pe sine însăşi atât de mult încât să creadă că face o treabă bună sau şi-a pus masca alături şi admite că e şi ăla un mecanism de supravieţuire", a spus cineastul.

Cristian Mungiu a mărturisit că este preocupat de ce fel de societate lăsăm moştenire generaţiilor viitoare.

"Nu e chiar corect, pentru că le pasăm acum o societate care să zicem că pluteşte, se mai ţine, dar nu e ceea ce ar fi trebuit lăsat. Adică nu are structură, nu are organizare, nu are viziune", a adăugat Cristian Mungiu.

Regizorul a participat joi la o conferinţă specială în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS).

Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câştigat cel de-al doilea Palme d'Or din carieră, devenind al zecelea regizor din istorie care atinge această performanţă, alăturându-se unor cineaşti precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, fraţii Dardenne sau Michael Haneke.

FITS reuneşte până în 29 iunie peste 5.000 de artişti din 83 de ţări şi oferă publicului 848 de evenimente, cu opt mai multe decât la ediţia precedentă, potrivit preşedintelui festivalului, actorul Constantin Chiriac.