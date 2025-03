Criză acută de personal la Salvamont. Sabin Cornoiu: „Gradul de acoperire e de sub 18%, oamenii sunt epuizaţi, trebuie măsuri urgente”

Salvatorii montani care intervin, de la an la an, la tot mai multe misiuni, sunt epuizați. Sursa foto: Salvamont România

Gradul de acoperire cu personal în cadrul serviciilor Salvamont România este de sub 18% la nivel naţional, ceea ce duce la epuizarea salvatorilor montani care intervin, de la an la an, la tot mai multe misiuni. Şeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, afirmă că, în prezent, sunt angajaţi 326 de salvamontişti la nivel naţional, însă numărul corespunzător ar trebui să fie de 1.531.

„Numărul de activităţi pe munte, fie că vorbim de activităţi turistice sau activităţi economice, s-a dezvoltat foarte mult, oamenii sunt atraşi către zona montană (...). Inevitabil a crescut şi numărul de evenimente montane. Din păcate, în ultimii 3-4 ani, ca urmare a măsurilor impuse la nivel guvernamental, nu s-au mai putut face angajări la serviciile Salvamont.

Consiliile judeţene nu au avut posturi vacante sau şi dacă au avut şi le-au dat celor de la Salvamont, acestea nu au putut fi ocupate. În acest moment, după ultima situaţie întocmită la finalul acestui sezon de iarnă, care a fost extrem de greu pentru salvamontişti, care au fost nevoiţi să lucreze program aproape dublu zilnic pentru a face faţă la toate cerinţele, am făcut un calcul şi avem, la nivel naţional, un grad de acoperire de 17,85% cu personal”, a declarat, pentru Agerpres, Sabin Cornoiu.

„Oamenii nu pot fi folosiţi la nesfârşit după acest program foarte încărcat”

El a menţionat că sunt judeţe unde acoperirea este sub 5%, cei mai mulţi angajaţi fiind la Salvamont Suceava, care are o acoperire de 43%.

Spre exemplu, în judeţul Gorj, acoperirea este de 18,33%, cu un număr de 11 salvamontişti angajaţi, dintr-un necesar de 60.

„Avem judeţe care au 40% din necesar, iar alte judeţe sunt către procente de 3, 4, 5% din necesar. Este o situaţie deosebită, oamenii sunt epuizaţi, avem activitate cu risc foarte mare, o activitate care se desfăşoară în condiţii foarte grele şi oamenii nu pot fi folosiţi la nesfârşit după acest program foarte încărcat. Trebuie luate măsuri urgente şi pentru asta am stabilit un program pe cinci ani, în care să încercăm să ajungem la efectivele necesare.

În acest moment avem 326 de salvamontişti angajaţi în 42 de servicii, deci foarte puţini pentru fiecare serviciu. Ne-ar trebui, în primă urgenţă, majorarea schemei acestor servicii şi angajarea a 327 de oameni, ca să putem să desfăşurăm activitatea la un nivel minimal. Am corelat acest număr şi cu ce resursă umană avem disponibilă în ţară, pentru că un salvator montan trebuie să parcurgă o şcoală de doi ani şi noi ştim în acest moment câţi oameni avem deja şcolarizaţi şi ar putea să se angajeze sau câţi oameni vor termina şcolarizarea în următorul an”, a adăugat şeful Salvamont România.

„Nu credem că angajarea a 327 de oameni ar fi un efort financiar foarte mare”

Acesta a precizat că se poartă discuţii anual pentru rezolvarea situaţiei, dar până să se ajungă la ceva concret, "se schimbă miniştri, se schimbă guverne, se schimbă legislaţia".

„Nu credem că angajarea a 327 de oameni ar fi un efort financiar foarte mare. Toate aceste proceduri, de eliberare a cadrului legislativ de scoatere la concurs a posturilor şi de angajare, cu siguranţă ne-ar împinge către finalul anului, deci practic încărcarea financiară pentru acest an ar fi de o lună-două la sfârşit de an pentru un număr de 300 de oameni, care este infimă.

Facem toate demersurile necesare, o să transmitem adrese oficiale către toate ministerele competente, trebuie luată o măsură, pentru că indiferent cât ar dori consiliile judeţene sau cele locale să ne sprijine, şi ne sprijină, avem dotări corespunzătoare, avem echipament corespunzător, din păcate această resursă umană nu putem să o încadrăm ca personal operativ care să răspundă 24 de ore din 24 la evenimentele care se produc”, a punctat Sabin Cornoiu.

„O să vină acum sezonul de vară în care o să avem foarte multe cazuri”

Potrivit acestuia, salvamontiştii sunt, de multe ori, epuizaţi ca urmare a numărului mare de cazuri la care intervin.

„O să vină acum sezonul de vară în care o să avem foarte multe cazuri, în special seara şi noaptea, pentru că sunt cazuri care se întâmplă la orice oră, oamenii pe munte vara, spre deosebire de iarnă, pot să meargă pe munte şi noaptea, desfăşoară diverse activităţi, noaptea ies pentru a face fotografii sau sunt surprinşi de lăsarea întunericului, şi atunci o să avem evenimente şi în timpul nopţii şi nu putem să folosim resurse la nesfârşit, oameni pe care îi aducem la serviciu ziua şi noaptea îi luăm de acasă să meargă să salveze.

Ne facem treaba, dar depăşim anumite limite impuse de lege - număr de ore normate pe lună, număr de ore în care îi folosim pe oameni, condiţiile în care îi folosim, repet, nu este normal să vii la serviciu opt ore, pentru că eşti de serviciu, şi când te duci acasă, diseară, înainte să te culci, trebuie să pleci pe munte să salvezi pe cineva. (...) Din orele de odihnă îl iei şi îl trimiţi la salvare. Şi atunci, dacă se întâmplă un accident de muncă, ţi se va spune că l-ai dus la acţiune, tu ştiind că el e nedormit de 24 de ore, dar nu avem altă posibilitate”, a explicat Cornoiu.

„Au plecat pentru că au găsit condiţii mai bune de lucru în alte domenii”

Şeful Salvamont România a punctat că au existat şi nemulţumiri în rândul angajaţilor, iar mai mulţi salvamontişti au părăsit sistemul.

„Este regretabil, pentru că se investeşte în ei, dar i-am înţeles, au plecat pentru că au găsit condiţii mai bune de lucru, salariu mai bun în alte domenii şi n-au mai acceptat să lucreze cu acest program infernal, care este impus de specificul acestei activităţi în condiţii de personal insuficient", a afirmat Sabin Cornoiu.

Pe parcursul anului 2024, peste 7.500 de persoane au fost salvate în aproximativ 6.500 de intervenţii ale salvamontiştilor, gradul de răspuns pentru solicitări fiind de 100%, potrivit datelor Salvamont România.