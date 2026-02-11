Criza apei în urma lucrărilor de la Vidraru. Șefa DSP Argeș: "Nu s-a știut ce apă va fi când ajungem la fundul barajului"

Noile probleme apărute în rețeaua de distribuție a apei au legătură cu lucrările la barajul Vidraru. FOTO: Agerpres

Criza apei de la Curtea de Argeș durează de mai bine de patru luni, în urma lucrărilor desfășurate la barajul Vidraru. Sistemul de alimentare a fost oprit din nou marți seară pentru lucrări de tratare, după ce în probele de apă a fost descoperită o bacterie periculoasă.

Sorina Octavia Hontaru, director DSP Argeș, a precizat pentru Antena 3 CNN, că după data de 9 februarie, s-a anunțat restricția ca apa să fie folosită doar menajer, la vasul de toaletă, din cauza bacteriei Clostridium perfringens. Ea a subliniat că problemele persistă pentru că stația de tratare este veche, iar apa brută supusă potabilizării după lucrările de la barajul Vidraru nu a mai îndeplinit parametrii de calitate.

“La analizele recoltate și lucrate de DSP, la probele recoltate în data de 6 februarie și validate în data de 9 februarie am identificat Clostridium perfringens la utilizatori, în rețeaua de distribuire. Concentrațiile au fost mici, 1-2 unități formatoare de colonii. Aceste concentrații mici nu sunt atât de pericoloase pentru om.

Dar am instituit măsuri de prevenție, adică apa este nepotabilă. Până în data de 9, apa s-a folosit în scop menajer, inclusiv pentru igienă personală. După data de 9 s-a dat restricția ca apa să fie folosită strict menajer la vasul de toaletă datorită identificării acestei bacterii”.

Șefa DSP Argeș a mai spus care că bacteria poate fi periculoasă pentru persoanele vulnerabile: “Ea este periculoasă pentru persoane cu imunitate scăzută, pentru copii, bătrâni. Pentru a preveni orice infecție, e mai bine să prevenim decât să tratăm. Am informat toate unitățile școlare să facă triaj epidemiologic zilnic și să ne informeze de fiecare caz suspect. Până la această dată nu am avut niciun caz suspect”.

Noile probleme apărute în rețeaua de distribuție a apei au legătură cu lucrările la barajul Vidraru:

“Odată cu golirea barajului Vidraru, apa brută supusă potabilizării de către operatorul de apă nu a mai îndeplinit parametrii de calitate pe care stația îi poate trata. Este o stație veche și neperformantă. Am făcut adrese și la Apele Române și la Hidroelectrica. Cu prefectura suntem în contact direct. Nu au ce să ne spună. Este golirea barajului. Nimeni nu a știut ce apă este când ajungem la fundul barajului”.

Problemele persistă din luna noiembrie

Apa furnizată prin rețeaua de distribuție care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Pe de altă parte, luni, 9 februarie, la Curtea de Argeș s-a anunţat că a fost depistată bacteria Clostridium perfringers în apă . În aceste condiţii, oficialii din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș au decis instituirea stării de alertă pentru 30 de zile.

Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că, în prezent turbiditatea apei de la Vidraru variază între 200 şi 400 NTU (n.r.: Unități de Turbiditate Nefelometrică) şi a explicat cum s-a ajuns ca oamenii din Curtea de Argeş şi alte trei localităţi să rămână fără apă potabilă de mai bine de trei luni .

Potrivit afirmaţiilor sale, s-au decis lucrări pe albia râului după ce s-a constatat că, în anumite zone, nu se putea prelua cantitatea de apă pentru care Hidroelectrica avea aviz de deversare. Problemele au fost observate în timp ce era prezentat programul de golire a Barajului Vidraru. Totodată, a precizat că nu a fost vorba de niciun ordin pentru deversare, ci "doar de o simulare înainte de a deversa pentru a vedea dacă albia şi lucrările care au fost făcute pe albie corespund cantităţii de apă".