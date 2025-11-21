Cui aparține firma care s-a ocupat de transportul de muniții depistat la Vama Albița. Camionul oprit avea 20 de lansatoare antitanc

2 minute de citit Publicat la 09:58 21 Noi 2025 Modificat la 12:01 21 Noi 2025

Camionul oprit la granița cu Moldova și care era plin cu arme de război aparține unei firme cu trei angajați. FOTO colaj capturi Antena 3 CNN

Camionul oprit la granița cu Moldova și care era plin cu arme de război aparține unei firme cu trei angajați, care a raportat în 2024 un profit net de 1,27 milioane de lei, scrie Zdg.md. Contactat de presă, adminsitratorul firmei, Veaceslav Pîrvu, a declarat că nu cunoaște ce era în camion și că ar fi acceptat „să ajute” un prieten cu acest transport.

Conform datelor financiare consultate de Zdg.md, firma indicată în actele vamale, „S.P.-Solar Sistem” SRL, are trei angajați și a raportat în 2024 un profit net de 1,27 milioane de lei. Compania este administrată de Victor Procudin, iar fondatori sunt Veaceslav Pîrvu și Ninel Basailov, transmite Știri.md.

Contactat de presă, fondatorul Veaceslav Pîrvu a declarat că nu cunoaște natura încărcăturii și că ar fi acceptat „să ajute” un prieten fără companie, efectuând exportul în numele firmei sale. „Eu nu prea înțeleg despre ce este vorba, care lansatoare… Ei m-au rugat să le fac un export deoarece ei nu au companie. Am ajutat, m-a ajutat și el”, a spus Pîrvu.

Persoana la care acesta face referire a refuzat să comenteze. „S.P.-Solar Sistem” SRL figurează în registre ca o companie cu activitate în comerțul materialelor de construcții, producerea utilajelor și a mobilierului – domenii fără legătură cu industria militară.

Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a anunțat că instituția a sesizat Procuratura și că a fost pornită urmărirea penală. „Acest caz ne arată cât de important este să avem echipament de scanare performant în toate punctele de trecere a frontierei”, a declarat Vrabie, menționând că Serviciul Vamal va derula și o anchetă internă pentru a verifica eventuale breșe de securitate sau acte de corupție.

Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore de autoritățile moldovene în acest caz, relatează Agerpres. De asemenea, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au fost ridicate mai multe probe.

Urmărirea penală a fost pornită de către Serviciul Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, pentru contrabandă cu muniţii şi alte bunuri strategice, relatează şi Deschide.md. Pentru investigarea cazului, procurorii PCCOCS au constituit un grup mixt de urmărire penală, din care fac parte ofiţeri ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Camionul a fost oprit la granița cu Republica Moldova, pe teritoriul ţării noastre. Potrivit surselor Antena 3 CNN, era încărcat cu 20 de lansatoare de rachete antitanc, 7 lansatoare de grenade, încărcate cu muniția aferentă, precum și elemente din două drone dezasamblate. Primii care au confirmat oficial informaţia au fost autoritățile moldovene.

Camionul a fost oprit în jurul orei 01.30 dimineața. La volan, un cetăţean moldovean, în vârstă de 37 de ani. Potrivit jurnaliştilor din Republica Moldova, care au publicat şi câteva fotografii cu armamentul greu de război, camionul care urma să tranziteze România mai conţinea un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet.