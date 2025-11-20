Alertă la graniță. Un camion care ar fi plin cu armament a fost oprit la vama Albița. Surse: Urma să ajungă în Israel

Un camion care ar fi plin cu armament a fost oprit la vama Albița. FOTO facebook Poliția de Frontieră

Este alertă la graniţă, după ce un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

În jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, conducând un camion cu o remorcă de tip container, pe care se aflau "elemente metalice", conform declarațiilor acestora la vamă.

Vameșii au oprit camionul, l-au scanat și a reieșit că în camion se aflau componente care puteau fi inclusiv lansatoare de rachete, potrivit surselor citate.

Camionul a fost sigilat, urmează ca la fața locului să vină echipaje de la Arme și Muniții, ca să inventarieze marfa.

Sursele au adăugat că șoferul ar fi declarat că armamentul urma să ajungă în Israel.

Șoferul a fost pus sub observare de fortele de ordine până când toată marfa va fi inventariată.